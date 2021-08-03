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Журналистке Инессе Студзинской ограничили выезд за пределы Беларуси

03.08.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналистке Инессе Студзинской ограничили выезд за пределы Беларуси, сообщает "Весна"



Напомним, журналисты "Свабоды" Инесса Студзинская, Олег Груздилович, Алесь Дащинский были задержаны 16 июля. У них дома прошли обыски, редакционный офис в Минске был взломан и разгромлен.

Журналисты провели в ИВС на Окрестина 10 суток. Студзинская голодала за решеткой 9 дней. Никому из задержанных не предъявили обвинений, они остаются подозреваемыми по статье 342 Уголовного кодекса.
 
Теги: Минск
 
 
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Журналистке Инессе Студзинской ограничили выезд за пределы Беларуси, сообщает "Весна"
 
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