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Журналистке Инессе Студзинской ограничили выезд за пределы Беларуси
Источник материала: Партизан
Журналистке Инессе Студзинской ограничили выезд за пределы Беларуси, сообщает "Весна"
Напомним, журналисты "Свабоды" Инесса Студзинская, Олег Груздилович, Алесь Дащинский были задержаны 16 июля. У них дома прошли обыски, редакционный офис в Минске был взломан и разгромлен.
Журналисты провели в ИВС на Окрестина 10 суток. Студзинская голодала за решеткой 9 дней. Никому из задержанных не предъявили обвинений, они остаются подозреваемыми по статье 342 Уголовного кодекса.
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Журналистке Инессе Студзинской ограничили выезд за пределы Беларуси, сообщает "Весна"
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