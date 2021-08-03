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Погода в СНГ: в Кыргазстане ливни вызвали сход селя, в Беларуси созревают подсолнухи
03.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Баку солнце разгорячилось и раскалило воздух до плюс 38. А в некоторых областях Азербайджана жара под 40, и ни капли дождя. О погоде в других городах Содружества рассказывают кореспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
Обильные дожди в нескольких областях Кыргызстана продолжают доставлять неприятности жителям. В Баткенском районе ливни вызвали сход селя. Потоки воды и грязи перекрыли на 263 километре участок дороги Ош- Баткен-Исфана. Кроме того, сель, сошедший в Уч-Добо, разрушил участок дороги местного значения. Сейчас бригады экстренных служб ведут очистные и восстановительные работы.
Яростная жара надвигается на западные и южные области Казахстана. Местами столбики термометров достигнут отметки плюс 43. Алматы до таких экстремальных значений далеко. Сегодня в городе плюс 30, но даже такого зноя достаточно для таяния ледников. А это значит, в предгорьях велика угроза схода селя. Наиболее опасные высокогорные озера сотрудники «Казселезащиты» взяли под особый контроль. Мониторинг ведут круглосуточно. А спасатели ежедневно откачивают талые воды из источников, чтобы они не достигли критической отметки.
Беларусь
Теплая, но дождливая погода ожидается сегодня в Беларуси. Воздух прогреется до плюс 26. Синоптики прогнозируют переменную облачность, в некоторых районах пройдут грозы. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. В такую погоду придают миру красок поля подсолнухов. Сейчас они цветут и созревают почти во всей республике. В этом году в качестве эксперимента в стране увеличили посевные площади под эту культуру. Южные растения хорошо адаптируются. Да и лето жаркое, урожай будет богатым.
«Масло и для скота жмых, плюс чтобы не покупать дорогой за границей. И с района тоже были такие рекомендации – попробовать выращивать подсолнечник. Вроде бы эксперимент удачный, в дальнейшем, если еще уберем и хороший урожай получим, я думаю, будем расширять эту культуру», – сказал главный агроном «Подлесье-2003» Николай Кононок.
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О погоде в странах Содружества рассказывают кореспонденты «МИР 24».
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