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Праздник «голубых беретов»: Беларусь отмечает День десантников и сил специальных операций

03.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают День десантников и сил специальных операций. В этом году одним из центров празднования стал Брест, передает «МИР 24».

Бойцы 38-й десантно-штурмовой бригады показали зрителям свои умения – рукопашный бой и вальс военной техники. Самые бурные овации вызвало протягивание на ремнях двух автомобилей «УАЗ» и выступление парашютистов.

«Мне, в первую очередь, приятно за 38-ую бригаду, наблюдать ее достижения, успехи, так как сам командовал этой бригадой. Это моя родная бригада. Приятно видеть молодых людей, которые служат сейчас, которые отслужили. Ветераны приходят, и все действительно гордятся своим родным соединением», – рассказал начальник Генерального штаба ВС, первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Виктор Гулевич.

В этом году ВДВ исполняется 91 год. С особым размахом праздник отмечают в Беларуси, Казахстане и России.



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Теги: Брест
 
 
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Бойцы 38-й десантно-штурмовой бригады показали зрителям свои умения – рукопашный бой и вальс военной техники.
 
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