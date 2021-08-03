Праздник «голубых беретов»: Беларусь отмечает День десантников и сил специальных операций

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают День десантников и сил специальных операций. В этом году одним из центров празднования стал Брест, передает «МИР 24».

Бойцы 38-й десантно-штурмовой бригады показали зрителям свои умения – рукопашный бой и вальс военной техники. Самые бурные овации вызвало протягивание на ремнях двух автомобилей «УАЗ» и выступление парашютистов.

«Мне, в первую очередь, приятно за 38-ую бригаду, наблюдать ее достижения, успехи, так как сам командовал этой бригадой. Это моя родная бригада. Приятно видеть молодых людей, которые служат сейчас, которые отслужили. Ветераны приходят, и все действительно гордятся своим родным соединением», – рассказал начальник Генерального штаба ВС, первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Виктор Гулевич.

В этом году ВДВ исполняется 91 год. С особым размахом праздник отмечают в Беларуси, Казахстане и России.