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Праздник «голубых беретов»: Беларусь отмечает День десантников и сил специальных операций
03.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают День десантников и сил специальных операций. В этом году одним из центров празднования стал Брест, передает «МИР 24».
Бойцы 38-й десантно-штурмовой бригады показали зрителям свои умения – рукопашный бой и вальс военной техники. Самые бурные овации вызвало протягивание на ремнях двух автомобилей «УАЗ» и выступление парашютистов.
В этом году ВДВ исполняется 91 год. С особым размахом праздник отмечают в Беларуси, Казахстане и России.
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Бойцы 38-й десантно-штурмовой бригады показали зрителям свои умения – рукопашный бой и вальс военной техники.
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