Тихановская нанесет еще один удар по самолюбию Лукашенко

Вслед за встречей с президентом США Джо Байденом Светлана Тихановская встретится с главой британского правительства Борисом Джонсоном.



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«Она проведет встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также министром иностранных дел Домиником Раабом», — говорится в сообщении белорусского демократического лидера.

Следует отметить, что Великобритания неоднократно критиковала режим Александра Лукашенко за репрессии белорусских граждан.

Британская делегация в ОБСЕ стала одним из инициаторов запуска в отношении Беларуси Московского механизма ОБСЕ для расследования серьезных нарушений прав человека и основных свобод в Беларуси. В рамках этого механизма профессор Вольфганг Бенедек подготовил доклад, в котором пришел к выводу: «есть неопровержимые доказательства того, что президентские выборы в Беларуси 9 августа 2020 года были фальсифицированными, а силы безопасности Беларуси совершали массовые и систематические нарушения прав человека и основных свобод».

Великобритания в сентябре 2020 года ввела санкции в отношении ряда должностных лиц, которых считает причастными к репрессиям и фальсификации выборов, в том числе в отношении Лукашенко.

21 июня этого года на сайте МИД Великобритании были опубликованы имена людей и названия двух компаний, в отношении которых введены новые санкции.

В списке министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, заместитель начальника департамента исполнения наказаний МВД Олег Беляков, гендиректор «Белаэронавигации» Леонид Чуро, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич, командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, начальник главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич, заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков, министр обороны Виктор Хренин, глава телеканала ОНТ Марат Марков, первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков, директор департамента авиации Минтранса Артем Сикорский.

Два юридических лица — это предприятие «Белаэронавигация» и дочерняя компания Белорусской нефтяной компании в Великобритании.

23 июля Великобритания объявила о включении в свой санкционный список белорусского ОАО «Агат — электромеханический завод», выпускающего продукцию военно-промышленного комплекса.

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