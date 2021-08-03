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В Латвии предложили разрешить пограничникам стрелять по нелегальным мигрантам

03.08.2021 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Латвии. На фоне кризиса с мигрантами, который разворачивается в Литве, один из депутатов Сейма Латвии вышел с весьма радикальным предложением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Янис Домбрава считает, что латвийским пограничникам необходимо предоставить полномочия по применению оружия, чтобы предотвратить приток нелегалов в страну.

В Латвии предложили разрешить пограничникам стрелять по нелегальным мигрантам

Кроме того, по мнению политика, для мигрантов должны быть предусмотрены штрафы, включая конфискацию всего имущества. Депутат уверен, что Латвия должна пытаться не повторить ошибки, которые многие европейские страны сделали во время предыдущей волны миграции беженцев в Европу.

 
 
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Новости Латвии. На фоне кризиса с мигрантами, который разворачивается в Литве, один из депутатов Сейма Латвии вышел с весьма радикальным предложением, сообщили в...
 
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