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Принудительная депортация. Литва выдворила в Беларусь несколько групп мигрантов

03.08.2021 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Литвы. Преступный литовский режим и переход красной черты. В ночь со 2 на 3 августа литовская сторона принудительно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Творить беззаконие пограничникам помогали военная полиция и кинологи с собаками.

Екатерина Забенько, СТВ:
В доказательство – вот эти кадры.

Принудительная депортация. Литва выдворила в Беларусь несколько групп мигрантов

Принудительная депортация. Литва выдворила в Беларусь несколько групп мигрантов

Мигранты показывают свои тела и следы от побоев. К слову, принуждение к депортации не отрицают и сами власти Литвы. Эту информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, заявив, что «применение силы против мигрантов на границе будет зависеть от их поведения. И пограничники могут использовать все необходимые меры, чтобы остановить нелегальную миграцию». Вот она – демократичная Европа во всей красе. Видимо, издеваться над людьми там в порядке вещей.

В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью. Подробнее здесь.

 
 
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Новости Литвы. Преступный литовский режим и переход красной черты. В ночь со 2 на 3 августа литовская сторона принудительно выдворила в нашу страну несколько групп...
 
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