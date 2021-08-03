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Две белорусские теннисистки вошли в топ-10 фавориток US Open
Источник материала: БДГ
У Соболенко и Азаренко одинаковые шансы выиграть турнир
Аналитики в этом году регулярно называют Арину, которая впервые в карьере забралась в топ-3 мирового рейтинга, фавориткой крупнейших турниров. На соревнованиях с хардовым покрытием шансы первой ракетки Беларуси становятся еще выше.
Белоруски в списке фавориток турнира делят пятое место с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии и победительницей «Ролан Гаррос-2020» Игой Швёнтек из Польши.
Главные фаворитки — Осака и Барти
Японка приедет в Нью-Йорк защищать чемпионский титул, который в прошлом году она добыла во второй раз. На ее триумф выставлен коэффициент 5,5, что соответствует вероятности 18%. Однако стоит помнить, что форма Осаки вызывает очень много вопросов. Наоми со скандалом снялась во втором круге «Ролан Гаррос», не приехала на «Уимблдон», а потом провались на домашней Олимпиаде, вылетев в третьем круге.
Шансы австралийки Эшли Барти оцениваются чуть ниже — коэффициент 7,5 или вероятность 13%. При этом до этого действующая первая ракетка мира ни разу не доходила дальше четвертого круга US Open.
Замыкает тройку фавориток Серена Уильямс — коэффициент 10 и вероятность 10%. Американка побеждала на домашнем мэйджоре шесть раз, но последний раз — в далеком 2014-м. В этом году легендарная теннисистка, которая в сентябре отметит 40-летие, все больше страдает от травм, но даже в не очень удачном сезоне она дошла до финала Australian Open, где проиграла Осаке.
Открытый чемпионат США — 2021 пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября.
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