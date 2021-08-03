Две белорусские теннисистки вошли в топ-10 фавориток US Open

Новости тенниса с Олимпиады-2020 не особо порадовали белорусских болельщиков. Большинство теннисисток даже не поехали в Токио, а Арина Соболенко вылетела уже во втором раунде. В сентябре белоруски смогут реабилитироваться на четвертом и заключительном турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате США.

У Соболенко и Азаренко одинаковые шансы выиграть турнир

Аналитики в этом году регулярно называют Арину, которая впервые в карьере забралась в топ-3 мирового рейтинга, фавориткой крупнейших турниров. На соревнованиях с хардовым покрытием шансы первой ракетки Беларуси становятся еще выше.

Прогнозы на теннис говорят о том, что не станет исключением и US Open. На победу Соболенко дается коэффициент 13, что соответствует вероятности 8%. Аналогичные шансы у Виктории Азаренко, которая в прошлом году в третий раз в карьере вышла в финал мэйджора в Нью-Йорке, но уступила Наоми Осаке.

Белоруски в списке фавориток турнира делят пятое место с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии и победительницей «Ролан Гаррос-2020» Игой Швёнтек из Польши.

Главные фаворитки — Осака и Барти

Японка приедет в Нью-Йорк защищать чемпионский титул, который в прошлом году она добыла во второй раз. На ее триумф выставлен коэффициент 5,5, что соответствует вероятности 18%. Однако стоит помнить, что форма Осаки вызывает очень много вопросов. Наоми со скандалом снялась во втором круге «Ролан Гаррос», не приехала на «Уимблдон», а потом провались на домашней Олимпиаде, вылетев в третьем круге.

Шансы австралийки Эшли Барти оцениваются чуть ниже — коэффициент 7,5 или вероятность 13%. При этом до этого действующая первая ракетка мира ни разу не доходила дальше четвертого круга US Open.

Замыкает тройку фавориток Серена Уильямс — коэффициент 10 и вероятность 10%. Американка побеждала на домашнем мэйджоре шесть раз, но последний раз — в далеком 2014-м. В этом году легендарная теннисистка, которая в сентябре отметит 40-летие, все больше страдает от травм, но даже в не очень удачном сезоне она дошла до финала Australian Open, где проиграла Осаке.

Открытый чемпионат США — 2021 пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября.