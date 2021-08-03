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Литовская сторона зафиксировала процесс переброски нелегалов

03.08.2021 14:15 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство внутренних дел Литвы опубликовало видео, снятое с вертолета службы FRONTEX в Шальчининкайском районе в воскресенье.

Как утверждает МВД Литвы, на видео попали мигранты, а автомобиль, сопровождавший их, похож на автомобили, которые используют сотрудники Госпогранкомитета Беларуси. На видео видна проселочная дорога, по ней цепочкой идет группа людей, которые сопровождаются машиной. Затем от группы отделяется один человек и садится в автомобиль, позже тот уезжает. В Литве уверены, что мигранты не могут сами пересекать границу, им явно помогает белорусская сторона.

По последней информации, пограничникам Литвы дали право разворачивать нелегалов обратно в Беларусь. За ночь они уже развернули несколько групп нелегалов. Пограничникам помогала военная полиция, работали кинологи с собаками.

 
 
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Министерство внутренних дел Литвы опубликовало видео, снятое с вертолета службы FRONTEX в Шальчининкайском районе в воскресенье.
 
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