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Литовская сторона зафиксировала процесс переброски нелегалов
Источник материала: БДГ
Министерство внутренних дел Литвы опубликовало видео, снятое с вертолета службы FRONTEX в Шальчининкайском районе в воскресенье.
Как утверждает МВД Литвы, на видео попали мигранты, а автомобиль, сопровождавший их, похож на автомобили, которые используют сотрудники Госпогранкомитета Беларуси. На видео видна проселочная дорога, по ней цепочкой идет группа людей, которые сопровождаются машиной. Затем от группы отделяется один человек и садится в автомобиль, позже тот уезжает. В Литве уверены, что мигранты не могут сами пересекать границу, им явно помогает белорусская сторона.
По последней информации, пограничникам Литвы дали право
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Министерство внутренних дел Литвы опубликовало видео, снятое с вертолета службы FRONTEX в Шальчининкайском районе в воскресенье.
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