Литовская сторона зафиксировала процесс переброски нелегалов

Министерство внутренних дел Литвы опубликовало видео, снятое с вертолета службы FRONTEX в Шальчининкайском районе в воскресенье.

Как утверждает МВД Литвы, на видео попали мигранты, а автомобиль, сопровождавший их, похож на автомобили, которые используют сотрудники Госпогранкомитета Беларуси. На видео видна проселочная дорога, по ней цепочкой идет группа людей, которые сопровождаются машиной. Затем от группы отделяется один человек и садится в автомобиль, позже тот уезжает. В Литве уверены, что мигранты не могут сами пересекать границу, им явно помогает белорусская сторона.