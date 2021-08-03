«Сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни». Кравченко и Максимова решили не возвращаться в Беларусь

«Долго думая и размышляя мы приняли решения не возвращаться в Беларусь.





К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни...





Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим.





P.S. Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжиться. И у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм», – написала Максимова.



