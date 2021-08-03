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«Сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни». Кравченко и Максимова решили не возвращаться в Беларусь

03.08.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многоборка Яна Максимова и легкоатлет Андрей Кравченко решили не возвращаться в Беларусь и остаться в Германии.

«Сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни». Кравченко и Максимова решили не возвращаться в Беларусь
«Долго думая и размышляя мы приняли решения не возвращаться в Беларусь.

К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни...

Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим.

P.S. Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжиться. И у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм», – написала Максимова.
 
 
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Многоборка Яна Максимова и легкоатлет Андрей Кравченко решили не возвращаться в Беларусь и остаться в Германии.
 
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