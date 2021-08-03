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Вторник для беларуского рубля оказался не самым удачным днем

03.08.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во вторник на БВФБ евро, доллар и российский рубль подорожали к белорусскому рублю. Стоимость корзины валют подскочила на 0,36%.

Курс доллара поднялся на 0,0070 BYN до 2,5038 BYN/USD и оставил минимум за 47 месяцев. За предыдущие четыре дня торгов доллар на бирже подешевел на 0,0256 BYN.

Курс евро вырос на 0,0079 BYN до 2,9744 BYN/EUR. Напомним, что вчера евро подешевел до минимума за 10 дней. 

Курс российского рубля подскочил на 0,0172 BYN до 3,4369 BYN/100 RUB до максимума за 20 дней.

Московская биржа

Сегодня российский рубль продолжил укрепление к доллару и евро на торгах в Москве.

К 11-30 средневзвешенный курс доллара опустился ещё на 14 копеек до 72,8724 RUB/USD — минимума более чем за месяц.

Аналогичный курс евро упал на 20 копеек до 86,57 RUB/EUR — минимума за месяц. 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Во вторник на БВФБ евро, доллар и российский рубль подорожали к белорусскому рублю. Стоимость корзины валют подскочила на 0,36%.
 
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