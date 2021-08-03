ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зеленский: Крым "никогда не будет русской территорией"

03.08.2021 14:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что возвращение аннексированного Россией Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей под контроль Украины - "вопрос времени".



В интервью украинскому русскоязычному телеканалу "Дом" Зеленский подчеркнул: Крым "никогда не будет русской территорией".

Видеофрагмент, в котором речь идёт о Крыме, опубликован в телеграм-канале Зеленского. 

"Люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым, как мы" - сказал украинский президент. Он назвал Крым "своей землёй", вспомнив истории о поездках на полуостров во времена своей молодости. 

"Это не их земля, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда" - заявил Зеленский. По его словам, переписать историю у российских властей не получится и, в частности, крымские татары с аннексией никогда не согласятся. По мнению украинского президента, жители Крыма рано или поздно "вернутся к себе домой".

Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года - после свержения на Украине власти президента Виктора Януковича Россия ввела на полуостров войска и в условиях военного контроля провела там референдум о присоединении полуострова к России. Украина и большинство стран мира не признали аннексию. 

Лозунг о "возвращении домой" активно использовался российскими властями и пропагандой до и после аннексии - утверждалось, что Крым исконно русская земля, а его передача Украинской ССР в 1954 году называлась незаконной.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что вопрос о Крыме нельзя считать закрытым. В августе в Киеве пройдёт первое заседание так называемой "Крымской платформы", в котором примут участие представители стран, не признающих аннексию. Страны Запада ранее ввели санкции против работающих в Крыму компаний и лиц, причастных к аннексии.

Российские власти заявляют, что вопрос принадлежности Крыма не обсуждается, и называют его неотъемлемой частью России.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что возвращение аннексированного Россией Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей под контроль...
 
Новости дня
Новости разные
 
ООН призывает власти Украины провести тщательное расследование смерти Шишова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by