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С сентября плата за некоторые коммунальные услуги в Беларуси будет взиматься по-другому

03.08.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что меняется?

Как это ни парадоксально, но некоторые услуги станут дешевле.
 
Изменения тарифов за жилищно-коммунальные услуги прокомментировала  начальник отдела методологии экономических процессов и оплаты труда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Елена Макарова.
 
По ее словам, с 1 сентября изменится и механизм начисления платы за техобслуживание лифта и уборку подъездов: с началом осени учитываться будет не количество зарегистрированных в квартире жильцов, как сейчас, а площадь жилого помещения по аналогии с нынешней оплатой техобслуживания жилого дома.
 
К примеру, за техобслуживание лифта сегодня мы платим 1,5 рубля с человека. После 1 сентября тариф будет равняться 0,0165 рубля за 1 метр квадратный. Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома снизится с 0,71 рубля до 0,0407 рубля в областях и с 0,85 рубля до 0,0362 рубля в столице. 

Заметно дешевле будет и стоимость    электроэнергии, потребляемой на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта. С 1 сентября в областях вместо 0,71 рубля на одного проживающего будет выставлен счет 0,0198 рубля за метр квадратный, а в Минске соответственно — 0,71 рубля и 0,0224 рубля, пишет gkx.by.
 
Теги: Минск
 
 
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