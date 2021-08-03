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Банковский дайджест: пандемия ломает банковскую систему, растет число биткоин-банкоматов

03.08.2021 14:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Банковский дайджест: пандемия ломает банковскую систему, растет число биткоин-банкоматов
Фото: Myfin.by

НОВОСТИ ФИНРЫНКА БЕЛАРУСИ. Нацбанк пытается обуздать инфляцию

Новости банков и финкомпаний:

Карточки Беларусбанка по почте и свежая аналитика от офиса данных Белгазпромбанк.
  • Закрытое акционерное общество "Евробанк" (ЗАО "Евробанк") исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 июля 2021 г. № 208.
  • Беларусбанк запустил доставку карточек по почте.
  • Офис данных Белгазпромбанка подготовил новый информационный выпуск о потребительских предпочтениях клиентов. В обзоре представлена динамика показателей отдельных отраслей экономики во втором квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Новости финансового рынка:

Карточки МИР станут обязательными для банков, криптобиржа BYNEX заявляет о своих амбициях на рынке крипты, а НБ РБ отчитался о финансовой стабильности.

  • Когда стабилизируется рынок криптовалют? Топ-менеджер BYNEX.io о том, как сократить издержки трейдеров.


  • В Беларуси приняты меры по дальнейшему развитию системы безналичных расчетов по розничным платежам. Соответствующие решения содержатся в постановлении Правления Национального банка от 5 июля 2021 г. № 197 «Об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры».
  • Доклад члена Правления Национального банка, начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрия Мурина «Обеспечение ценовой стабильности в первом полугодии 2021 года».
  • Доклад начальника Управления финансовой стабильности Игоря Могилевича «Обеспечение финансовой стабильности в первом полугодии 2021 года».
  • В Беларуси банки и магазины обязали принимать платежные карты «Мир». О новом требовании 23 июля 2021 года сообщил Национальный банк Белоруссии (НББ).

БАНКИНГ vs COVID-19: пандемия и цифровизация банков

Как пандемия изменяет цифровой ландшафт банковской системы и весь остальной мир.

  • О мире после пандемии, тотальном cashless, криптовалютах и открытом банкинге — интервью с Юрием Батхиным, Mastercard Украина.
  • Как пандемия отразилась на задачах и приоритетах цифровизации российских банков.


ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ И ФИНТЕХ. Банки vs телеком: чья возьмет?

Банки vs телеком: чья возьмет?

  • Телеком и банки не первый год интересуются бизнесом друг друга. Банки создают собственных MVNO-операторов, а сотовые операторы активно развивают финтех. У кого же больше перспектив в «чужой» отрасли?

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ: зачем банкам кэшбэк от смартфонов

Как банки стимулируют бесконтактные платежи, зачем SWIFT запускает SWIFT GO.

  • Оплатил телефоном – получи кешбэк. Как банки стимулируют бесконтактные платежи.
  • «Сбер» рассказал о запуске «Мобильного кассира» – сервис, который позволит продавцам принимать платежи через телефон. По задумке, продукт подходит как ИП и малому бизнесу, владелец которого самостоятельно рассчитывает покупателей, так и для организации работы нескольких кассиров. Все они получат доступ к единой системе через приложение, которое устанавливается на их гаджет.
  • 27 июля в компании SWIFT объявили о запуске SWIFT Go, новой платежной услуги, которая позволит предприятиям малого и среднего бизнеса отправлять быстрые, высокозащищенные платежи с низкой комиссией за перевод в любую точку мира. Осуществить платеж можно непосредственно со своего банковского счета.


ЭКОСИСТЕМЫ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ, M&A: Греф и Костин предупреждают о рисках

Рекордные убытки экосистемы Сбербанка, банковская агро-википедия и борьба за регулирование банковских экосистем.

  • Сколько зарабатывает и тратит экосистема «Сбера». Инфографика.
  • Главы Сбера и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов и президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский направили письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором предупредили о рисках из-за подхода Банка России к регулированию экосистем.
  • Финтех-стартап Revolut запустил сервис бронирования жилья. Это первый продукт Revolut за пределами финансовой сферы. Пользователи Stays смогут вернуть до 10% кэшбека за аренду жилья, совершенную при помощи Revolut.
  • ЦБ не согласился с опасениями банков из-за регулирования экосистем. Предложенный Центробанком подход к регулированию экосистем и так называемых иммобилизованных активов (ИА) банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании, не приведет к негативным последствиям для сектора..
  • Почему все устали от «экосистем» и обгонят ли их маркетплейсы?
  • Компания «Сеть партнерств» запустила в тестовом режиме подписку «Огонь». Она базируется на сервисах компаний в контуре «Газпрома» – Газпромбанка, оператора «Газпромбанк Мобайл», кинотеатра IVI, платформы трансляций Premier и др.
  • Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступает на стороне банков, которые видят риски в предложенном ЦБ подходе к регулированию экосистем.


  • Россельхозбанк создает первую открытую платформу Агро-wiki. Она представляет собой онлайн-базу информации в области сельского хозяйства. Как сообщает пресс-служба банка, в создании платформы приняли участие более 100 партнеров банка. Она объединит научные и практические знания всех представителей агропромышленного комплекса России и будет работать по принципу Википедии.
  • Альфа-Банк запустил регистрацию бизнеса в отделениях для юридических лиц. Клиент может выбрать любое отделение и оформить компанию или ИП. Для этого понадобятся паспорт и СНИЛС, а также для ООО — документ, подтверждающий юридический адрес, сообщает пресс-служба банка.

КРИПТОЭКОНОМИКА: МВФ внедряет цифровые валюты

Взрывной рост биткоин-банкоматов, парад национальных цифровых валют и почему цифровые валюты лучше наличных денег.

  • МВФ хочет участвовать во внедрении национальных цифровых валют. Ведомство планирует работать со странам, которые переходят на CBDC – будет «мониторить ситуацию, давать советы и помогать».
  • Аналитики Bank of America (BofA) считают цифровые валюты центрального банка (CBDC) более эффективным финансовым инструментом, чем традиционные наличные деньги.
  • Исследование: изучением перспектив выпуска цифровой национальной валюты заняты 40% стран.
  • Число биткоин-банкоматов в мире растет: эксперты озвучили статистику. Скорость подключения новых уличных банкоматов для обмена криптовалют составляет 52 бокса в сутки.

Банковский дайджест: пандемия ломает банковскую систему, растет число биткоин-банкоматов

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И BIGDATA: первая программа, которую создал ИИ в России

Как искусственный интеллект будет следить за банками РФ, почему применение AI хотят жестко ограничить в ЕС и как Сбербанк использует AI в медицине.

  • Банк России планирует внедрить искусственный интеллект для поведенческого надзора за финансовыми организациями.
  • Путь инвестиционных роботов-советников в России. «Робоэдвайзер — автоматизированный сервис по созданию и управлению инвестиционными портфелями с минимальным вмешательством человека». Это классическое международное определение получило продолжение в нашей стране, еще раз доказав, что у России в веках собственный путь, даже если это касается роботов.
  • Банк ВТБ задействует искусственный интеллект (ИИ) для определения потенциального числа клиентов и объемов продаж в разных локациях. Для этого набор алгоритмов программы будет оценивать свыше 5 тыс. параметров, в том числе численность населения региона, близость отделения к торговым центрам и остановкам транспорта.
  • Закон об искусственном интеллекте может стоить Европе $36 млрд. Аналитики Центра инноваций в области данных (Center for data innovation) Вашингтона опубликовали отчет о европейском Законе об искусственном интеллекте. Эксперты утверждают, что его внедрение будет «самой ограничительной в мире регулятивной мерой в сфере искусственного интеллекта».
  • «Сбер» объявил о первом в РФ случае регистрации компьютерной программы, которую разработал искусственный интеллект.
  • Современные банки стремятся стать максимально «быстрыми и умными». Это означает, что, уходя в онлайн, они должны уметь использовать самые современные возможности по интеллектуальной обработке данных, причем, в реальном масштабе времени. О том, каким образом банки решают эту амбициозную задачу, TAdviser рассказал Олег Баранов, управляющий партнер компании Neoflex.
  • Сбер представил разработки в области искусственного интеллекта в медицине. Нейросетевые модели Сбера в сфере AI for Health — медицинских технологий на основе искусственного интеллекта — были разработаны в партнёрстве с врачами и с момента внедрения уже используются.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ: 20 млн образцов биометрии к 2022

  • «Ростелеком» пригласил банки к участию в совместном предприятии на базе Единой биометрической системы (ЕБС). За счет реализации проекта «Ростелеком» рассчитывает наполнить базу ЕБС до 20 млн образцов к концу 2022 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КРИМИНАЛ: Samsung Pay запретили по суду

Финансовые пирамиды все еще живы, не истребимые фэйковые сайты и наглый грабеж россиян в личных кабинетах.

  • Управление по финансовому регулированию и контролю (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании начало расследование в отношении онлайн-банка Monzo из-за возможного нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег..
  • Россияне ежемесячно теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 млн рублей, а в некоторых случаях и в разы больше, заявил в интервью агентству «РИА Новости» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.


  • Мошенники в 2021 году стали чаще подделывать веб-сайты российских банков, к настоящему моменту обнаружено 3258 поддельных сайтов, что составляет 75% от общего показателя за прошлый год.
  • С инициативой включить цель по десятикратному сокращению телефонного мошенничества в нацпрограмму выступили Сбербанк, «Мегафон», «Вымпелком», «Ростелеком», «ЭР-Телеком Холдинг», а также ЦБ, МВД, Минцифры и Роскомнадзор. Авторы предлагают ввести регулирование IP-телефонии, ограничить или контролировать звонки с ее использованием, блокировать звонки с подменой номера и мошеннический трафик на уровне операторов, а также ввести ограничения на транзит мошеннического трафика.
  • Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту № 2686003 без согласия правообладателя (им выступает «Сквин СА»). Из решения суда следует, что суд фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну. Ответчик может обжаловать решение в течение 30 дней, иначе оно вступит в силу.
  • Банк России рассказал о популярных в стране мошеннических схемах майнинга. По словам банкиров, злоумышленники используют разные подходы для выманивания у клиентов финансовых организаций денег под предлогом добычи цифровых активов.
  • Злоумышленники начали получать доступ к личным кабинетам россиян на «Госуслугах» и брать от имени зарегистрированных граждан кредиты.

ПРОЧЕЕ

Астрономический мотивирующий бонус директора банка JPMorgan и перспективы финансового рынка РФ.

  • Как у крупнейшего розничного банка страны получилось построить подразделение для состоятельных клиентов и убедить их, что Сбербанк — это не только «пенсии, платежи, банкомат», но и качественный private-сервис? Какие инструменты и индустрии дают сегодня наибольшую доходность при разумных рисках и как изменились портфели под влиянием пандемии — обо всем этом Вугару Алиеву, партнеру КПМГ, рассказала Евгения Тюрикова, руководитель Sber Private Banking.
  • Почти половина россиян уверены, что банки, в которых они обслуживаются, будут существовать в течение следующих 12 месяцев, говорится в исследовании консалтинговой компании Accenture.
  • Совет директоров крупнейшего банка США JPMorgan Chase предоставил генеральному директору холдинга Джеймсу Даймону пакет опционов стоимостью примерно $50 млн в качестве стимулирующей премии за дальнейшую работу на посту руководителя в течение пяти лет.
  • Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022-2024 годы (ОНРФР) для обсуждения с участниками рынка, следует из текста документа. Документ раскрывает главные цели, принципы и направления политики по развитию финансового рынка, а также ключевые задачи в этой сфере, которые будет решать Банк России совместно с правительством РФ для создания благоприятных условий.

*партнерский материал, ООО "Софтклуб", УНП 100370603

 
Теги: Курсы валют
 
 
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