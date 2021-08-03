Банковский дайджест: пандемия ломает банковскую систему, растет число биткоин-банкоматов

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НОВОСТИ ФИНРЫНКА БЕЛАРУСИ. Нацбанк пытается обуздать инфляцию

Новости банков и финкомпаний:

Закрытое акционерное общество "Евробанк" (ЗАО "Евробанк") исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 июля 2021 г. № 208.

из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 июля 2021 г. № 208. Беларусбанк запустил доставку карточек по почте.

доставку карточек по почте. Офис данных Белгазпромбанка подготовил новый информационный выпуск о потребительских предпочтениях клиентов. В обзоре представлена динамика показателей отдельных отраслей экономики во втором квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Новости финансового рынка:



Карточки МИР станут обязательными для банков, криптобиржа BYNEX заявляет о своих амбициях на рынке крипты, а НБ РБ отчитался о финансовой стабильности.



Когда стабилизируется рынок криптовалют? Топ-менеджер BYNEX.io о том, как сократить издержки трейдеров.





В Беларуси приняты меры по дальнейшему развитию системы безналичных расчетов по розничным платежам. Соответствующие решения содержатся в постановлении Правления Национального банка от 5 июля 2021 г. № 197 «Об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры».

по дальнейшему развитию системы безналичных расчетов по розничным платежам. Соответствующие решения содержатся в постановлении Правления Национального банка от 5 июля 2021 г. № 197 «Об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры». Доклад члена Правления Национального банка, начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрия Мурина «Обеспечение ценовой стабильности в первом полугодии 2021 года».

члена Правления Национального банка, начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрия Мурина «Обеспечение ценовой стабильности в первом полугодии 2021 года». Доклад начальника Управления финансовой стабильности Игоря Могилевича «Обеспечение финансовой стабильности в первом полугодии 2021 года».

начальника Управления финансовой стабильности Игоря Могилевича «Обеспечение финансовой стабильности в первом полугодии 2021 года». обязали принимать платежные карты «Мир». О новом требовании 23 июля 2021 года сообщил Национальный банк Белоруссии (НББ).

В Беларуси банки и магазиныплатежные карты «Мир». О новом требовании 23 июля 2021 года сообщил Национальный банк Белоруссии (НББ).

БАНКИНГ vs COVID-19: пандемия и цифровизация банков

Как пандемия изменяет цифровой ландшафт банковской системы и весь остальной мир.

О мире после пандемии, тотальном cashless, криптовалютах и открытом банкинге — интервью с Юрием Батхиным, Mastercard Украина.

с Юрием Батхиным, Mastercard Украина. Как пандемия отразилась на задачах и приоритетах цифровизации российских банков.





ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ И ФИНТЕХ. Банки vs телеком: чья возьмет?

Банки vs телеком: чья возьмет?



Телеком и банки не первый год интересуются бизнесом друг друга. Банки создают собственных MVNO-операторов, а сотовые операторы активно развивают финтех. У кого же больше перспектив в «чужой» отрасли?

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ: зачем банкам кэшбэк от смартфонов

Как банки стимулируют бесконтактные платежи, зачем SWIFT запускает SWIFT GO.



Оплатил телефоном – получи кешбэк . Как банки стимулируют бесконтактные платежи.

. Как банки стимулируют бесконтактные платежи. «Сбер» рассказал о запуске «Мобильного кассира» – сервис, который позволит продавцам принимать платежи через телефон. По задумке, продукт подходит как ИП и малому бизнесу, владелец которого самостоятельно рассчитывает покупателей, так и для организации работы нескольких кассиров. Все они получат доступ к единой системе через приложение, которое устанавливается на их гаджет.

о запуске «Мобильного кассира» – сервис, который позволит продавцам принимать платежи через телефон. По задумке, продукт подходит как ИП и малому бизнесу, владелец которого самостоятельно рассчитывает покупателей, так и для организации работы нескольких кассиров. Все они получат доступ к единой системе через приложение, которое устанавливается на их гаджет. 27 июля в компании SWIFT объявили о запуске SWIFT Go, новой платежной услуги, которая позволит предприятиям малого и среднего бизнеса отправлять быстрые, высокозащищенные платежи с низкой комиссией за перевод в любую точку мира. Осуществить платеж можно непосредственно со своего банковского счета.





ЭКОСИСТЕМЫ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ, M&A: Греф и Костин предупреждают о рисках



Рекордные убытки экосистемы Сбербанка, банковская агро-википедия и борьба за регулирование банковских экосистем.



Сколько зарабатывает и тратит экосистема «Сбера». Инфографика .

. Главы Сбера и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов и президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский направили письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором предупредили о рисках из-за подхода Банка России к регулированию экосистем.

из-за подхода Банка России к регулированию экосистем. Финтех-стартап Revolut запустил сервис бронирования жилья. Это первый продукт Revolut за пределами финансовой сферы. Пользователи Stays смогут вернуть до 10% кэшбека за аренду жилья, совершенную при помощи Revolut.

сервис бронирования жилья. Это первый продукт Revolut за пределами финансовой сферы. Пользователи Stays смогут вернуть до 10% кэшбека за аренду жилья, совершенную при помощи Revolut. ЦБ не согласился с опасениями банков из-за регулирования экосистем. Предложенный Центробанком подход к регулированию экосистем и так называемых иммобилизованных активов (ИА) банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании, не приведет к негативным последствиям для сектора..

с опасениями банков из-за регулирования экосистем. Предложенный Центробанком подход к регулированию экосистем и так называемых иммобилизованных активов (ИА) банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании, не приведет к негативным последствиям для сектора.. Почему все устали от «экосистем» и обгонят ли их маркетплейсы ?

? Компания «Сеть партнерств» запустила в тестовом режиме подписку «Огонь». Она базируется на сервисах компаний в контуре «Газпрома» – Газпромбанка, оператора «Газпромбанк Мобайл», кинотеатра IVI, платформы трансляций Premier и др.

в тестовом режиме подписку «Огонь». Она базируется на сервисах компаний в контуре «Газпрома» – Газпромбанка, оператора «Газпромбанк Мобайл», кинотеатра IVI, платформы трансляций Premier и др. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступает на стороне банков , которые видят риски в предложенном ЦБ подходе к регулированию экосистем.





Россельхозбанк создает первую открытую платформу Агро-wiki. Она представляет собой онлайн-базу информации в области сельского хозяйства. Как сообщает пресс-служба банка, в создании платформы приняли участие более 100 партнеров банка. Она объединит научные и практические знания всех представителей агропромышленного комплекса России и будет работать по принципу Википедии.

Агро-wiki. Она представляет собой онлайн-базу информации в области сельского хозяйства. Как сообщает пресс-служба банка, в создании платформы приняли участие более 100 партнеров банка. Она объединит научные и практические знания всех представителей агропромышленного комплекса России и будет работать по принципу Википедии. Альфа-Банк запустил регистрацию бизнеса в отделениях для юридических лиц. Клиент может выбрать любое отделение и оформить компанию или ИП. Для этого понадобятся паспорт и СНИЛС, а также для ООО — документ, подтверждающий юридический адрес, сообщает пресс-служба банка.

КРИПТОЭКОНОМИКА: МВФ внедряет цифровые валюты

Взрывной рост биткоин-банкоматов, парад национальных цифровых валют и почему цифровые валюты лучше наличных денег.

МВФ хочет участвовать во внедрении национальных цифровых валют. Ведомство планирует работать со странам, которые переходят на CBDC – будет «мониторить ситуацию, давать советы и помогать».

со странам, которые переходят на CBDC – будет «мониторить ситуацию, давать советы и помогать». Аналитики Bank of America (BofA) считают цифровые валюты центрального банка (CBDC) более эффективным финансовым инструментом, чем традиционные наличные деньги.

центрального банка (CBDC) более эффективным финансовым инструментом, чем традиционные наличные деньги. Исследование: изучением перспектив выпуска цифровой национальной валюты заняты 40% стран .

. Число биткоин-банкоматов в мире растет : эксперты озвучили статистику. Скорость подключения новых уличных банкоматов для обмена криптовалют составляет 52 бокса в сутки.





ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И BIGDATA: первая программа, которую создал ИИ в России

Как искусственный интеллект будет следить за банками РФ, почему применение AI хотят жестко ограничить в ЕС и как Сбербанк использует AI в медицине.



Банк России планирует внедрить искусственный интеллект для поведенческого надзора за финансовыми организациями.

искусственный интеллект для поведенческого надзора за финансовыми организациями. Путь инвестиционных роботов-советников в России. «Робоэдвайзер — автоматизированный сервис по созданию и управлению инвестиционными портфелями с минимальным вмешательством человека». Это классическое международное определение получило продолжение в нашей стране, еще раз доказав, что у России в веках собственный путь, даже если это касается роботов.

в нашей стране, еще раз доказав, что у России в веках собственный путь, даже если это касается роботов. Банк ВТБ задействует искусственный интеллект (ИИ) для определения потенциального числа клиентов и объемов продаж в разных локациях. Для этого набор алгоритмов программы будет оценивать свыше 5 тыс. параметров, в том числе численность населения региона, близость отделения к торговым центрам и остановкам транспорта.

искусственный интеллект (ИИ) для определения потенциального числа клиентов и объемов продаж в разных локациях. Для этого набор алгоритмов программы будет оценивать свыше 5 тыс. параметров, в том числе численность населения региона, близость отделения к торговым центрам и остановкам транспорта. Закон об искусственном интеллекте может стоить Европе $36 млрд . Аналитики Центра инноваций в области данных (Center for data innovation) Вашингтона опубликовали отчет о европейском Законе об искусственном интеллекте. Эксперты утверждают, что его внедрение будет «самой ограничительной в мире регулятивной мерой в сфере искусственного интеллекта».

. Аналитики Центра инноваций в области данных (Center for data innovation) Вашингтона опубликовали отчет о европейском Законе об искусственном интеллекте. Эксперты утверждают, что его внедрение будет «самой ограничительной в мире регулятивной мерой в сфере искусственного интеллекта». «Сбер» объявил о первом в РФ случае регистрации компьютерной программы, которую разработал искусственный интеллект.

регистрации компьютерной программы, которую разработал искусственный интеллект. Современные банки стремятся стать максимально «быстрыми и умными» . Это означает, что, уходя в онлайн, они должны уметь использовать самые современные возможности по интеллектуальной обработке данных, причем, в реальном масштабе времени. О том, каким образом банки решают эту амбициозную задачу, TAdviser рассказал Олег Баранов, управляющий партнер компании Neoflex.

. Это означает, что, уходя в онлайн, они должны уметь использовать самые современные возможности по интеллектуальной обработке данных, причем, в реальном масштабе времени. О том, каким образом банки решают эту амбициозную задачу, TAdviser рассказал Олег Баранов, управляющий партнер компании Neoflex. Сбер представил разработки в области искусственного интеллекта в медицине. Нейросетевые модели Сбера в сфере AI for Health — медицинских технологий на основе искусственного интеллекта — были разработаны в партнёрстве с врачами и с момента внедрения уже используются.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ: 20 млн образцов биометрии к 2022

«Ростелеком» пригласил банки к участию в совместном предприятии на базе Единой биометрической системы (ЕБС). За счет реализации проекта «Ростелеком» рассчитывает наполнить базу ЕБС до 20 млн образцов к концу 2022 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КРИМИНАЛ: Samsung Pay запретили по суду

Финансовые пирамиды все еще живы, не истребимые фэйковые сайты и наглый грабеж россиян в личных кабинетах.



Управление по финансовому регулированию и контролю (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании начало расследование в отношении онлайн-банка Monzo из-за возможного нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег. .

. Россияне ежемесячно теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 млн рублей, а в некоторых случаях и в разы больше, заявил в интервью агентству «РИА Новости» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.





Мошенники в 2021 году стали чаще подделывать веб-сайты российских банков, к настоящему моменту обнаружено 3258 поддельных сайтов, что составляет 75% от общего показателя за прошлый год.

веб-сайты российских банков, к настоящему моменту обнаружено 3258 поддельных сайтов, что составляет 75% от общего показателя за прошлый год. С инициативой включить цель по десятикратному сокращению телефонного мошенничества в нацпрограмму выступили Сбербанк, «Мегафон», «Вымпелком», «Ростелеком», «ЭР-Телеком Холдинг», а также ЦБ, МВД, Минцифры и Роскомнадзор. Авторы предлагают ввести регулирование IP-телефонии, ограничить или контролировать звонки с ее использованием, блокировать звонки с подменой номера и мошеннический трафик на уровне операторов, а также ввести ограничения на транзит мошеннического трафика.

в нацпрограмму выступили Сбербанк, «Мегафон», «Вымпелком», «Ростелеком», «ЭР-Телеком Холдинг», а также ЦБ, МВД, Минцифры и Роскомнадзор. Авторы предлагают ввести регулирование IP-телефонии, ограничить или контролировать звонки с ее использованием, блокировать звонки с подменой номера и мошеннический трафик на уровне операторов, а также ввести ограничения на транзит мошеннического трафика. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту № 2686003 без согласия правообладателя (им выступает «Сквин СА»). Из решения суда следует, что суд фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну. Ответчик может обжаловать решение в течение 30 дней, иначе оно вступит в силу.

швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту № 2686003 без согласия правообладателя (им выступает «Сквин СА»). Из решения суда следует, что суд фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну. Ответчик может обжаловать решение в течение 30 дней, иначе оно вступит в силу. Банк России рассказал о популярных в стране мошеннических схемах майнинга. По словам банкиров, злоумышленники используют разные подходы для выманивания у клиентов финансовых организаций денег под предлогом добычи цифровых активов.

о популярных в стране мошеннических схемах майнинга. По словам банкиров, злоумышленники используют разные подходы для выманивания у клиентов финансовых организаций денег под предлогом добычи цифровых активов. Злоумышленники начали получать доступ к личным кабинетам россиян на «Госуслугах» и брать от имени зарегистрированных граждан кредиты.

ПРОЧЕЕ

Астрономический мотивирующий бонус директора банка JPMorgan и перспективы финансового рынка РФ.



Как у крупнейшего розничного банка страны получилось построить подразделение для состоятельных клиентов и убедить их, что Сбербанк — это не только «пенсии, платежи, банкомат», но и качественный private-сервис? Какие инструменты и индустрии дают сегодня наибольшую доходность при разумных рисках и как изменились портфели под влиянием пандемии — обо всем этом Вугару Алиеву, партнеру КПМГ, рассказала Евгения Тюрикова, руководитель Sber Private Banking.

подразделение для состоятельных клиентов и убедить их, что Сбербанк — это не только «пенсии, платежи, банкомат», но и качественный private-сервис? Какие инструменты и индустрии дают сегодня наибольшую доходность при разумных рисках и как изменились портфели под влиянием пандемии — обо всем этом Вугару Алиеву, партнеру КПМГ, рассказала Евгения Тюрикова, руководитель Sber Private Banking. Почти половина россиян уверены, что банки, в которых они обслуживаются, будут существовать в течение следующих 12 месяцев, говорится в исследовании консалтинговой компании Accenture.

в течение следующих 12 месяцев, говорится в исследовании консалтинговой компании Accenture. Совет директоров крупнейшего банка США JPMorgan Chase предоставил генеральному директору холдинга Джеймсу Даймону пакет опционов стоимостью примерно $50 млн в качестве стимулирующей премии за дальнейшую работу на посту руководителя в течение пяти лет.

генеральному директору холдинга Джеймсу Даймону пакет опционов стоимостью примерно $50 млн в качестве стимулирующей премии за дальнейшую работу на посту руководителя в течение пяти лет. Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022-2024 годы (ОНРФР) для обсуждения с участниками рынка, следует из текста документа. Документ раскрывает главные цели, принципы и направления политики по развитию финансового рынка, а также ключевые задачи в этой сфере, которые будет решать Банк России совместно с правительством РФ для создания благоприятных условий.

*партнерский материал, ООО "Софтклуб", УНП 100370603