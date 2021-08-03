Власти ликвидируют Университета имени Нила Гилевича

Минские власти начали процесс ликвидации частного Университета имени Нила Гилевича, основанного «Таварыствам беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ), сообщил БелаПАН почетный председатель ТБМ и исполняющий обязанности ректора вуза Олег Трусов.



Олег Трусов

«Прислали нам бумагу о начале ликвидации университета, — сказал он. — Нас закрывают решением главного управления юстиции Мингорисполкома от 22 июля, поскольку не осуществлялась предпринимательская деятельность в течение 24 месяцев. <...> Получили через несколько дней [после принятия соответствующего решения], а когда получили, мне специалисты сказали, что я должен в течение пяти дней всех уволить и сам уволиться. Я уволил всех своих трех сотрудников, [председатель ТБМ] Елена Анисим уволила меня. Сейчас мы занимаемся ликвидацией, здесь разной работы до конца года — сдавать в архивы документы, уничтожать печати. Если не сделаешь, будут разные санкции, штрафы».

Трусов напомнил, что в конце июля в помещении на улице Щербакова, где зарегистрирован университет, состоялся обыск. «По его итогам на экспертизу забрали 30-40 книг, офис опечатали, мы туда зайти не можем. Как мы можем всякие бумаги отдавать, если офис опечатан и туда нельзя зайти?» — задался вопросом и.о. ректора вуза.

Обжаловать решение о ликвидации в судебном порядке руководство университета не намерено, так как уверено в бесперспективности этого шага. По словам Трусова, вуз попал «в черный список более чем из 50 негосударственных организаций, которые ликвидируют».

«Но закроют всех — закроются и они сами, это закон истории, — уверен почетный председатель ТБМ. — Польские власти в конце 1930-х годов душили все белорусское. В 1938 году все задушили, а в 1939-м пришел Гитлер, поэтому недолго они праздновали уничтожение белорусских организаций. Один польский министр даже говорил, что, мол, вскоре не будет ни одного белоруса в польском государстве. В результате через неполный год не стало этого министра и самого польского государства. Поэтому история показывает, что бывает с теми, кто все негосударственное уничтожает, — в итоге они гибнут сами».

«Поэтому, конечно, обидно, но я надеюсь, что наши наработки никуда не денутся. Власть изменится, и, надеюсь, что Университет имени Нила Гилевича откроется как государственный университет в нормальном государстве с нормальным руководством. Мы имеем готовые учебные планы для четырех факультетов, более 30 учебно-методических комплексов по различным предметам. Библиотека, учебники — по германистике, полонистике. Одну книгу по философии издали под грифом университета», — добавил он.

По словам Трусова, «трехлетняя деятельность показала, что университет очень нужен, желающие в него поступать были». «Мы объездили массу деревень, городов, на встречи с нами приходили десятки людей — родители, дети, — подчеркнул он. — Хотели поступать, деньги были согласны платить. Поэтому идея белорусскоязычного университета за три года нашла общественную поддержку».

Исполняющий обязанности ректора вуза также отметил, что за три года существования университет насобирал довольно богатую библиотеку, состоящую из нескольких тысяч книг. Они находятся в помещении, куда руководство сейчас не может попасть.

«По закону эти книги принадлежат ТБМ, ведь ТБМ — учредитель, и все имущество университета после его закрытия переходит к учредителю. Это при условии, если общество не закроют, еще же неизвестно, что будет. <...> Тысячи уникальных книг на разных языках — учебники, справочники», — сказал он.

По словам Трусова, если книги удастся вернуть, ТБМ может обратиться к людям с просьбой забрать их на временное хранение.

Как сообщалось, в 2017 году Мингорисполком зарегистрировал университет имени Нила Гилевича в качестве структурного подразделения ТБМ. Вскоре был зарегистрирован устав вуза, согласно которому обучение студентов в перспективе должно вестись по 56 специальностям.

Во время «Большого разговора с президентом» 1 марта 2019 года, в котором участвовал Олег Трусов, Александр Лукашенко положительно оценил создание университета.

«То, что вы там — это надо поинтересоваться — университет создали сами, не надеясь ни на кого, — ну, это хорошо», — сказал Лукашенко. В то же время он предупредил: «Только чтобы это был, Олег, правильный университет. Ну мы же с тобой уже прожили немало времени. Чтобы русский язык уважали и изучали».

В январе руководство вуза из-за ситуации в стране остановило процесс подготовки и утверждения документов, необходимых для получения лицензии Министерства образования на обучение студентов.

«После событий в августе 2020 года мы просто прекратили все эти дела, все отношения с Минобразования, потому что нет смысла этим заниматься, учитывая ситуацию в стране. Будем ждать лучших времен. Пока не изменится ситуация в стране, официально продолжать [процесс получения лицензии] — пустое дело, так как понятно, что ничего мы не получим. Но мы надеемся на лучшее, может, к концу года все изменится, надеемся на положительные изменения», — говорил Трусов.