Кузнецов: Когда у какой-то из сторон на первый план выходит мышление в русле «Война»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» – про очень интересный поворот в приграничном кризисе.

– Литва приняла решение отправлять нелегальных мигрантов , толпами марширующих из процветающей Беларуси на «загнивающий» Запад, обратно, – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – Сегодня, наверное, уже ни у кого нет особых сомнений в том, что ситуацию Минск нагнетает специально. Большой вопрос – зачем? На первый взгляд, рационального в таких действиях мало – совершенно непонятно, какие бонусы может принести эскалация конфликта в условиях, когда итак по периметру друзей не осталось.

Однако это только на первый взгляд и для тех, кто пытается мыслить рационально и спокойно. Когда же у какой-то из сторон на первый план выходит мышление в русле «Война», логика там работает совершенно другая.

Очевидно, официальный Минск играет свою игру, в которой есть достаточно четкая цель. Она в том, чтобы создать даже не для Литвы (Литва тут, как мне думается, постольку – поскольку, может быть, там граница хуже всего оборудована, может, просто хотят заодно ей сделать гадость в отместку за активную позицию), а для всего ЕС такую проблему, которая могла бы стать предметом торга и «диалога», затмив собой повестку прав человека и репрессий внутри страны, отодвинув ее на второй план.

Это такой риалполитик или что-то, что по задумке должно на него походить. Все знают и говорят о том, что страны Запада в первую очередь решают свои проблемы. Если уж наши спортсмены не побеждают потому, что «не голодные», то, видимо, и Евросоюз заботится о чужих бедах только потому, что ему своих не хватает – давайте подбросим. И пусть эти «западники» подумают сперва о себе, поуговаривают Минск прекратить, а там мы посмотрим, что им важнее: собственная граница и покой в приграничных территориях, или какие-то там права каких-то там белорусов.

Перед такой гибридной агрессией позиции Европы выглядят достаточно уязвимыми еще и потому, что там ведь – реальные права человека, конвенции и вот это вот все. Там и до законов, и до людей.

Поэтому расчет мог быть (и скорее всего и был) еще и на то, что европейская территория будет наполняться и переполняться совершенно нежелательными гостями, а те с этим просто ничего не смогут сделать. И, соответственно, опять же, будут вынуждены просить, уговаривать – в общем, идти на диалог.

Однако события последних дней показывают, что и на этом фронте минские стратеги, похоже, просчитались. Безопасность и предсказуемость границ для Европы вопрос настолько чувствительный и принципиальный, что люди, специально и намеренно создающие здесь проблемы, просто не воспринимаются как возможные партнеры.

Планы Литвы строить 4-х метровый в высоту забор, а в еще большей степени объявленное (и, судя по последним новостям, уже начавшее реализовываться) намерение отправлять этих нелегалов обратно – четкий сигнал о том, что у Европы достаточно воли для того, чтобы решать проблему таким образом, который не позволит шантажировать ее в будущем. Решать раз и навсегда, чтобы тема больше не возникала.

А это значит, что беженцы и забор – отдельно, а права человека и нелегитимность – отдельно. И никаких полутонов.

И, в конечном итоге, стратегический проигрыш официального Минска просто потому, что поставленная цель достигнута не будет, а сам кейс лишь пополнит список очень веских причин для Европы и Запада в целом не менять свою позицию.