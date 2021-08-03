|
Кузнецов: Когда у какой-то из сторон на первый план выходит мышление в русле «Война»
03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Основатель «Сильных новостей» – про очень интересный поворот в приграничном кризисе.
– Литва приняла решение
Однако это только на первый взгляд и для тех, кто пытается мыслить рационально и спокойно. Когда же у какой-то из сторон на первый план выходит мышление в русле «Война», логика там работает совершенно другая.
Очевидно, официальный Минск играет свою игру, в которой есть достаточно четкая цель. Она в том, чтобы создать даже не для Литвы (Литва тут, как мне думается, постольку – поскольку, может быть, там граница хуже всего оборудована, может, просто хотят заодно ей сделать гадость в отместку за активную позицию), а для всего ЕС такую проблему, которая могла бы стать предметом торга и «диалога», затмив собой повестку прав человека и репрессий внутри страны, отодвинув ее на второй план.
Это такой риалполитик или что-то, что по задумке должно на него походить. Все знают и говорят о том, что страны Запада в первую очередь решают свои проблемы. Если уж наши спортсмены не побеждают потому, что «не голодные», то, видимо, и Евросоюз заботится о чужих бедах только потому, что ему своих не хватает – давайте подбросим. И пусть эти «западники» подумают сперва о себе, поуговаривают Минск прекратить, а там мы посмотрим, что им важнее: собственная граница и покой в приграничных территориях, или какие-то там права каких-то там белорусов.
Поэтому расчет мог быть (и скорее всего и был) еще и на то, что европейская территория будет наполняться и переполняться совершенно нежелательными гостями, а те с этим просто ничего не смогут сделать. И, соответственно, опять же, будут вынуждены просить, уговаривать – в общем, идти на диалог.
Однако события последних дней показывают, что и на этом фронте минские стратеги, похоже, просчитались. Безопасность и предсказуемость границ для Европы вопрос настолько чувствительный и принципиальный, что люди, специально и намеренно создающие здесь проблемы, просто не воспринимаются как возможные партнеры.
Планы Литвы строить 4-х метровый в высоту забор, а в еще большей степени объявленное (и, судя по последним новостям, уже начавшее реализовываться) намерение отправлять этих нелегалов обратно – четкий сигнал о том, что у Европы достаточно воли для того, чтобы решать проблему таким образом, который не позволит шантажировать ее в будущем. Решать раз и навсегда, чтобы тема больше не возникала.
А это значит, что беженцы и забор – отдельно, а права человека и нелегитимность – отдельно. И никаких полутонов.
И, в конечном итоге, стратегический проигрыш официального Минска просто потому, что поставленная цель достигнута не будет, а сам кейс лишь пополнит список очень веских причин для Европы и Запада в целом не менять свою позицию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Про очень интересный поворот в приграничном кризисе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)