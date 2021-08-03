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Образовательная программа по цифровой грамотности запущена во всех регионах Беларуси
Источник материала: БДГ
А1 и ЮНФПА запустили образовательную программу по цифровой грамотности во всех регионах Беларуси
В Минске и Витебске прошли первые уроки по цифровой грамотности, которые компания А1 совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси организовала в поддержку волонтерского движения #яонлайн.
В течение ближайших месяцев #яонлайн-обучение будут проходить волонтеры и социальные работники из разных регионов страны, которые планируют учить людей старшего возраста мобильным технологиям.
Образовательная программа разработана в дополнение к #яонлайн-путеводителю для начинающих интернет-пользователей, выпущенному в июне и доступному
#яонлайн-обучение проводят сотрудники-волонтеры А1 вместе со специалистом по социальным коммуникациям с людьми старше 60 лет. Слушатели программы не только получают практические советы, но и знакомятся с этическими нормами и особенностями взаимодействия, которые необходимо учитывать при работе с людьми старшего возраста.
Образовательная программа разработана в рамках Соглашения о партнерстве, которое заключили А1 и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси для повышения цифровой грамотности людей старшего возраста. Ее реализация началась в июне с выпуска #яонлайн-путеводителя по мобильным технологиям, который можно скачать на сайте
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А1 и ЮНФПА запустили образовательную программу по цифровой грамотности во всех регионах Беларуси
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