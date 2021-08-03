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Образовательная программа по цифровой грамотности запущена во всех регионах Беларуси

03.08.2021 15:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

А1 и ЮНФПА запустили образовательную программу по цифровой грамотности во всех регионах Беларуси

В Минске и Витебске прошли первые уроки по цифровой грамотности, которые компания А1 совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси организовала в поддержку волонтерского движения #яонлайн.

В течение ближайших месяцев #яонлайн-обучение будут проходить волонтеры и социальные работники из разных регионов страны, которые планируют учить людей старшего возраста мобильным технологиям.

Образовательная программа разработана в дополнение к #яонлайн-путеводителю для начинающих интернет-пользователей, выпущенному в июне и доступному по ссылке. Занятия проходят в гибридном формате: большинство участников присоединяются к обучению онлайн благодаря трансляции и записи уроков. В дальнейшем уроки продолжатся в Могилеве, Бресте, Гомеле и Гродно.

#яонлайн-обучение проводят сотрудники-волонтеры А1 вместе со специалистом по социальным коммуникациям с людьми старше 60 лет. Слушатели программы не только получают практические советы, но и знакомятся с этическими нормами и особенностями взаимодействия, которые необходимо учитывать при работе с людьми старшего возраста.

Образовательная программа разработана в рамках Соглашения о партнерстве, которое заключили А1 и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси для повышения цифровой грамотности людей старшего возраста. Ее реализация началась в июне с выпуска #яонлайн-путеводителя по мобильным технологиям, который можно скачать на сайте ionline.a1.by, либо бесплатно получить в любом центре продаж А1 в Беларуси – при обращении абонентов старшего возраста за консультацией или при покупке планшета Lenovo Tab M10.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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А1 и ЮНФПА запустили образовательную программу по цифровой грамотности во всех регионах Беларуси
 
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