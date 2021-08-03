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Минчанина приговорили к 11 годам колонии за незаконные перевозку через границу и оборот мефедрона

03.08.2021 15:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанина приговорили к 11 годам колонии за незаконные перевозку через границу и оборот мефедрона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживала прокуратура Фрунзенского района Минска. Перед судом предстал ранее судимый 33-летний столичный житель, которому вменили незаконное перемещение через госграницу Беларуси особо опасных психотропных веществ в крупном размере, а также незаконный с целью сбыта оборот этих субстанций.

Установлено, что мужчина работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. За деньги он выезжал на территорию России, откуда привозил запрещенные к обороту вещества и оставлял их в тайниках вблизи Минска. При пересечении границы он прятал пакеты с психотропами в корнях саженцев роз, которые приобретал для матери.

После возвращения из очередной поездки обвиняемого задержали сотрудники милиции. В ходе личного обыска у него изъяли свертки с порошкообразным веществом, содержащим в своем составе мефедрон, общей массой свыше 1990 г.

В суде фигурант признал свою вину в полном объеме.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Фрунзенского района Минска вынес обвинительный приговор. Мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Также ему назначен штраф в размере 350 БВ (1 БВ - Br29).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанина приговорили к 11 годам колонии за незаконные перевозку через границу и оборот мефедрона, сообщает...
 
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