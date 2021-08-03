В Слуцком районе возбуждены два уголовных дела о служебном подлоге при отчетности о движении КРС

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе возбуждено два уголовных дела о служебном подлоге при отчетности о движении крупного рогатого скота, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

В ходе надзора за исполнением законодательства о сохранности собственности на сельхозпредприятии ОАО "Витко-Агро" прокурор Слуцкого района возбудил уголовные дела о служебном подлоге по ч.1 ст.427 УК. В деле двое подозреваемых - бригадиры молочно-товарного комплекса и молочно-товарной фермы №1. Сообщается, что они умышленно внесли в официальные документы за январь и март 2021 года заведомо ложные сведения о выбытии крупного рогатого скота по причине убоя и реализации его населению. Эти документы были представлены для отчета в бухгалтерию предприятия. Тем самым, по информации прокуратуры, подозреваемые хотели создать видимость эффективного руководства и благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать применения к ним мер дисциплинарного и материального характера.

Для организации предварительного расследования прокурор направил материалы уголовных дел в Слуцкий районный отдел Следственного комитета.-0-