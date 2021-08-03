Сайт независимого Гомельского издания "Сильные новости" заблокирован по решению Министерства информации.





spring96.org Об этом свидетельствует соответствующее сообщение, которое появляется при переходе на сайт, сообщает

Напомним, ранее в редакции и у сотрудников издания проходили обыски, журналисты зедерживались и некотые даже наказывались сутками по выдуманным причинам.































