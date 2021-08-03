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Заблокирован сайт независимого гомельского издания "Сильные новости"

03.08.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сайт независимого Гомельского издания "Сильные новости" заблокирован по решению Министерства информации

Заблокирован сайт независимого гомельского издания "Сильные новости"
Сайт независимого Гомельского издания "Сильные новости" заблокирован по решению Министерства информации. 

Об этом свидетельствует соответствующее сообщение, которое появляется при переходе на сайт, сообщает spring96.org

Напомним, ранее в редакции и у сотрудников издания проходили обыски, журналисты зедерживались и некотые даже наказывались сутками по выдуманным причинам.
 
 
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Сайт независимого Гомельского издания "Сильные новости" заблокирован по решению Министерства информации
 
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