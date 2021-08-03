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Заблокирован сайт независимого гомельского издания "Сильные новости"
Источник материала: Партизан
Сайт независимого Гомельского издания "Сильные новости" заблокирован по решению Министерства информации
Сайт независимого Гомельского издания "Сильные новости" заблокирован по решению Министерства информации.
Об этом свидетельствует соответствующее сообщение, которое появляется при переходе на сайт, сообщает
Напомним, ранее в редакции и у сотрудников издания проходили обыски, журналисты зедерживались и некотые даже наказывались сутками по выдуманным причинам.
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Сайт независимого Гомельского издания "Сильные новости" заблокирован по решению Министерства информации
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