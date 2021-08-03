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Министры ЕС призвали Киев расследовать смерть беларуского активиста Шишова

03.08.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из Евросоюза продолжают поступать реакции на смерть в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова с призывами к Украине провести надлежащее расследование.



Об этом во вторник сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Дании Эппе Кофод в своем Twitter написал, что глубоко потрясен ужасной смертью лидера белорусской общественной организации.

"Призываю власти Киева разобраться в деле и представить свои выводы. Недопустимо, чтобы белорусские спортсмены и общественные организации продолжали жить в страхе!" - заявил министр иностранных дел Дании.

Его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс назвал новость о смерти "шокирующей".

"Мои глубокие соболезнования его семье и друзьям. Необходимо провести тщательное расследование обстоятельств его смерти", - написал глава дипломатии Латвии в Twitter.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила в Twitter, что рассчитывает на надлежащее расследование со стороны Украины.

Министерство иностранных дел Австрии ранее заявило, что Вена шокирована известием о смерти в Киеве Виталия Шишова и надеется на прозрачное расследование обстоятельств.

Как ранее сообщала "Украинская правда", председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке. 

В полиции сообщили, что начали уголовное производство по статье "умышленное убийство", но будут проверять все версии.

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

В организации убеждены, что смерть Шишова - это "спланированная операция по ликвидации опасного для режима белоруса", и заявили, что будут продолжать добиваться установления истины в гибели Виталия.

Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Он переехал в Украину осенью 2020 - после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко.

В Белорусском доме Виталий помогал белорусам, которые переехали в Украину, организовывал акции против правящего в Беларуси режима, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам.
 
Теги: Новости
 
 
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Из Евросоюза продолжают поступать реакции на смерть в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова с призывами к Украине провести надлежащее расследование.
 
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