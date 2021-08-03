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Заблокирован сайт независимого гомельского издания «Сильные новости»

03.08.2021 15:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Заблокирован сайт независимого гомельского издания «Сильные новости»
Иллюстративное фото
Сайт независимого Гомельского издания «Сильные новости» заблокирован по решению Министерства информации.

Об этом свидетельствует соответствующее сообщение, которое появляется при переходе на сайт, сообщает spring96.org.

Напомним, ранее в редакции и у сотрудников издания проходили обыски, журналисты зедерживались и некоторые даже наказывались сутками по выдуманным причинам.
 
 
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Напомним, ранее в редакции и у сотрудников издания проходили обыски.
 
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