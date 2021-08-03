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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заблокирован сайт независимого гомельского издания «Сильные новости» Напомним, ранее в редакции и у сотрудников издания проходили обыски.

Об этом свидетельствует соответствующее сообщение, которое появляется при переходе на сайт, сообщаетНапомним, ранее в редакции и у сотрудников издания проходили обыски, журналисты зедерживались и некоторые даже наказывались сутками по выдуманным причинам.