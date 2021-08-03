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Заблокирован сайт независимого гомельского издания «Сильные новости»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Об этом свидетельствует соответствующее сообщение, которое появляется при переходе на сайт, сообщает
Напомним, ранее в редакции и у сотрудников издания проходили обыски, журналисты зедерживались и некоторые даже наказывались сутками по выдуманным причинам.
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Напомним, ранее в редакции и у сотрудников издания проходили обыски.
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