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Цены на газ в Европе взлетели до $520 на решении «Газпрома» по транзиту через Польшу  

03.08.2021 15:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Цены на газ в Европе взлетели до 0 на решении «Газпрома» по транзиту через Польшу  
Иллюстративное фото
Цены на газ в Европе продолжают полет в стратосферу на фоне растущего спроса, падающего притока СПГ и отказа «Газпрома» увеличивать прокачку через Украину и Польшу.

В четверг стоимость газовых фьючерсов на лондонской бирже ICE взлетела еще на 4% и в моменте достигала 520 долларов за тысячу кубометров (42,4 доллара за мегаватт час).

Контракты на сентябрь, привязанные к цене газа на крупнейшем в ЕС хабе TTF, завершили торги на отметке 514,7 доллара за тысячу кубов с ростом на 3,4%.

С начала года газ в ЕС подорожал на 162%, а если сравнивать с минимумами прошлого лета - практически вчетверо.

Новый виток газового ралли в понедельник состоялся после очередного аукциона на бронирование транзитных мощностей на платформе GSA.

«Газпром» отказался резервировать дополнительные мощности газопровода «Ямал-Европа» через Польшу на четвертый квартал текущего года и три квартала следующего в объеме 89 млн кубометров в сутки.


Отказом «Газпрома» также закончился аукцион на допмощности украинской ГТС в объеме 8,9 млн кубов в сутки на четвертый квартал.

Суточные поставки «Газпрома» также неожиданно обвалились: на входе в Германию объемы снизились с традиционных 84 млн кубов в сутки до 50-60 млн в выходные, отмечает Bloomberg


«Россия настроена переключить потоки на «Северный поток-2» как можно скорее и избегает использование более дорогих маршрутов через Украину и Польшу. Это толкает вверх цены по мере того, как спрос растет, а хранилища опустошены», - отмечает аналитик Schneider Electric Балинт Балас.


«Газпром» давит на европейских покупателей, ожидая ключевого решения по «Северному потоку-2», который на данный момент обречен остаться полупустым: третий энергопакет ЕС запрещает одной компании быть одновременно и поставщиком газа и владельцем трубы.

Первая попытка «Газпрома» добиться признания Nord Stream 2 AG «независимым оператором» провалилась: Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило заявку.

Российский холдинг решил судиться с регулятором и подал иск в Верховный региональный суд Дюссельдорфа с требованием пересмотреть это решение. Вердикт суда ожидается до конца года.
 
 
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