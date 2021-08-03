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«Россия настроена переключить потоки на «Северный поток-2» как можно скорее и избегает использование более дорогих маршрутов через Украину и Польшу. Это толкает вверх цены по мере того, как спрос растет, а хранилища опустошены», - отмечает аналитик Schneider Electric Балинт Балас.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цены на газ в Европе взлетели до $520 на решении «Газпрома» по транзиту через Польшу С начала года газ в ЕС подорожал на 162%.

В четверг стоимость газовых фьючерсов на лондонской бирже ICE взлетела еще на 4% и в моменте достигала 520 долларов за тысячу кубометров (42,4 доллара за мегаватт час).Контракты на сентябрь, привязанные к цене газа на крупнейшем в ЕС хабе TTF, завершили торги на отметке 514,7 доллара за тысячу кубов с ростом на 3,4%.С начала года газ в ЕС подорожал на 162%, а если сравнивать с минимумами прошлого лета - практически вчетверо.Новый виток газового ралли в понедельник состоялся после очередного аукциона на бронирование транзитных мощностей на платформе GSA.«Газпром» отказался резервировать дополнительные мощности газопровода «Ямал-Европа» через Польшу на четвертый квартал текущего года и три квартала следующего в объеме 89 млн кубометров в сутки.Отказом «Газпрома» также закончился аукцион на допмощности украинской ГТС в объеме 8,9 млн кубов в сутки на четвертый квартал.Суточные поставки «Газпрома» также неожиданно обвалились: на входе в Германию объемы снизились с традиционных 84 млн кубов в сутки до 50-60 млн в выходные, отмечает Bloomberg«Газпром» давит на европейских покупателей, ожидая ключевого решения по «Северному потоку-2», который на данный момент обречен остаться полупустым: третий энергопакет ЕС запрещает одной компании быть одновременно и поставщиком газа и владельцем трубы.Первая попытка «Газпрома» добиться признания Nord Stream 2 AG «независимым оператором» провалилась: Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило заявку.Российский холдинг решил судиться с регулятором и подал иск в Верховный региональный суд Дюссельдорфа с требованием пересмотреть это решение. Вердикт суда ожидается до конца года.