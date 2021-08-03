Источник материала: UDF



Виктор Бабарико

«Я никогда не хотел остаться и жить в Беларуси так, как хочу этого сейчас, — говорит политзаключенный. — И хотя с 18 июня прошлого года [день, когда его задержали силовики] я не видел страну, понимаю: образ будущей Беларуси, который есть у меня в голове, разделяет очень много людей».

«Прекрасное чувство юмора — при нем! Говорит, что идея создать ЗК-банк не прошла, пришлось сменить профессию. Подбрасывает дровишки в пекарне, истопник. Передает: «мои трудовые подвиги снимают на видео».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бабарико из тюрьмы: Никогда не хотел остаться в Беларуси так, как сейчас Напомним, что экс-глава Белгазпромбанка был осужден на 14 лет.

А вот что добавляет адвокат, которая виделась с политиком 2 августа:Напомним, экс-глава Белгазпромбанка и бывший претендент на президентских выборахбыл осужден на 14 лет колонии за получение взятки и отмывание денег. С момента задержания и до последнего слова в суде своей вины не признал, в отличие от остальных фигурантов дела, которым дали гораздо меньший срок, а их родные обратились к Лукашенко с просьбой о помиловании. Наказание Бабарико отбывает в исправительной колонии №1 в Новополоцке.Эта колония принимает только «первоходов» — людей, отбывающих наказание впервые.Колония №1 «новая». Ранее под Новополоцком уже была исправительная колония №10, но ее закрыли, и на месте бывшего ЛТП, уже в самом городе, в 2017-м открыли колонию №1, которая рассчитана примерно на 1,5 тысячи человек. Осужденные, проходившие через колонию в Новополоцке, говорят, что отношения между заключенными и администрацией сильно зарегламентированы нормами, никаких послаблений, вызванных человеческими чувствами, здесь ждать не приходится. Помимо Бабарико, по данным «Весны», в колонии №1 сейчас отбывают наказание 23 политзаключенных, среди которых бывший военныйи блогер