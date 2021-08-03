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Бабарико из тюрьмы: Никогда не хотел остаться в Беларуси так, как сейчас

03.08.2021 15:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Бабарико из тюрьмы: Никогда не хотел остаться в Беларуси так, как сейчас
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико отбывает 14-летний срок в Новополоцке. Там он работает истопником — подбрасывает дрова в пекарне, а сотрудники колонии снимают это на видео. Виктор не потерял чувство юмора, а еще он говорит, что не хотел бы уезжать из Беларуси.

«Я никогда не хотел остаться и жить в Беларуси так, как хочу этого сейчас, — говорит политзаключенный. — И хотя с 18 июня прошлого года [день, когда его задержали силовики] я не видел страну, понимаю: образ будущей Беларуси, который есть у меня в голове, разделяет очень много людей».


А вот что добавляет адвокат Наталья Мацкевич, которая виделась с политиком 2 августа:

«Прекрасное чувство юмора — при нем! Говорит, что идея создать ЗК-банк не прошла, пришлось сменить профессию. Подбрасывает дровишки в пекарне, истопник. Передает: «мои трудовые подвиги снимают на видео».



Напомним, экс-глава Белгазпромбанка и бывший претендент на президентских выборах Виктор Бабарико был осужден на 14 лет колонии за получение взятки и отмывание денег. С момента задержания и до последнего слова в суде своей вины не признал, в отличие от остальных фигурантов дела, которым дали гораздо меньший срок, а их родные обратились к Лукашенко с просьбой о помиловании. Наказание Бабарико отбывает в исправительной колонии №1 в Новополоцке.

Эта колония принимает только «первоходов» — людей, отбывающих наказание впервые.

Колония №1 «новая». Ранее под Новополоцком уже была исправительная колония №10, но ее закрыли, и на месте бывшего ЛТП, уже в самом городе, в 2017-м открыли колонию №1, которая рассчитана примерно на 1,5 тысячи человек. Осужденные, проходившие через колонию в Новополоцке, говорят, что отношения между заключенными и администрацией сильно зарегламентированы нормами, никаких послаблений, вызванных человеческими чувствами, здесь ждать не приходится. Помимо Бабарико, по данным «Весны», в колонии №1 сейчас отбывают наказание 23 политзаключенных, среди которых бывший военный Денис Урад и блогер Александр Кабанов.
 
 
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Напомним, что экс-глава Белгазпромбанка был осужден на 14 лет.
 
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