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Эстафету 4х400 метров побежит Эльвира Герман. Ее дистанция — спринтерский бег с барьерами

03.08.2021 15:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эстафету 4х400 метров побежит Эльвира Герман. Ее дистанция — спринтерский бег с барьерами
Эльвира Герман
Участие в эстафете, из-за которой случился скандал с Кристиной Тимановской, примет Эльвира Герман.

«Я не буду отказываться от эстафеты. Уважаю девочек, они к ней готовились, отобрались сюда и заслужили шанс пробежаться на Олимпийском стадионе», — цитирует спортсменку телеграм-канал ведомства Минспорта.


Квалификационный забег должен пройти в четверг.

Напомним. что две девушки — Анна Михайлова и Кристина Мулярчик — оказались не допущены к Олимпиаду из-за недостатка допинг-тестов.

Вместе с Эльвирой Герман эстафету 4×400 м побегут Юлия Близнюк, Астерия Лимай и Александра Хильманович.

Основная специализация Герман — спринтерский бег с барьерами. В полуфинальном забеге на 100 метров Эльвира Герман заняла пятое место с результатом 12,71 секунды и не смогла пробиться в финал.
 
 
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