Источник материала: UDF



Эльвира Герман

«Я не буду отказываться от эстафеты. Уважаю девочек, они к ней готовились, отобрались сюда и заслужили шанс пробежаться на Олимпийском стадионе», — цитирует спортсменку телеграм-канал ведомства Минспорта.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эстафету 4х400 метров побежит Эльвира Герман. Ее дистанция — спринтерский бег с барьерами Квалификационный забег должен пройти в четверг.

Квалификационный забег должен пройти в четверг.Напомним. что две девушки —— оказались не допущены к Олимпиаду из-за недостатка допинг-тестов.Вместе сэстафету 4×400 м побегутОсновная специализация Герман — спринтерский бег с барьерами. В полуфинальном забеге на 100 метров Эльвира Герман заняла пятое место с результатом 12,71 секунды и не смогла пробиться в финал.