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На даче под Минском во время вечеринки задержали музыкантов фолк-группы Irdorath

03.08.2021 15:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На даче под Минском во время вечеринки задержали музыкантов фолк-группы Irdorath
Фото: homo-faber.net
На даче под Минском 2 августа во время празднования дня рождения задержали музыкантов фэнтези-фолк-группы Irdorath, сообщили Zerkalo.io читатели.

Вечеринка проходила в честь именинницы Надежды Ирдорат, пишут правозащитники. По предварительной информации, задержаны как минимум семь человек: Антон Шнып, Надежда Ирдорат, Петр Марченко, Павел Шмыга, Владимир Калач, Юлия Юницкая и Александр Синкевич.

Их доставили в отдел милиции в Ждановичах. Музыкантам вменяется неповиновение сотрудникам милиции.
 
 
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Музыкантам вменяется неповиновение сотрудникам милиции.
 
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