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На даче под Минском во время вечеринки задержали музыкантов фолк-группы Irdorath
Источник материала: UDF
Фото: homo-faber.net
Вечеринка проходила в честь именинницы Надежды Ирдорат, пишут правозащитники. По предварительной информации, задержаны как минимум семь человек: Антон Шнып, Надежда Ирдорат, Петр Марченко, Павел Шмыга, Владимир Калач, Юлия Юницкая и Александр Синкевич.
Их доставили в отдел милиции в Ждановичах. Музыкантам вменяется неповиновение сотрудникам милиции.
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Музыкантам вменяется неповиновение сотрудникам милиции.
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