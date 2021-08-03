Источник материала: UDF



Фото: Delfi.lt

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«Наконец принято серьезное решение в борьбе с последствиями гибридной войны. Реально восстановят статус границы Литвы, людей, которые умышленно незаконно пересекают границу, будут расценивать как преступников. Конечно, это можно было сделать раньше, три недели назад», — написал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Литве парламент собирается на внеочередную сессию, предлагается ввести ЧП Наконец принято серьезное решение в борьбе с последствиями гибридной войны.

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