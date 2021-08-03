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В Литве парламент собирается на внеочередную сессию, предлагается ввести ЧП

03.08.2021 15:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Литве парламент собирается на внеочередную сессию, предлагается ввести ЧП
Фото: Delfi.lt
В Литве усугубляется миграционный кризис, поэтому на следующей неделе планируется созвать внеочередную парламентскую сессию. Предлагается ввести чрезвычайное положение, пишет Delfi.

Консерватор Аудронюс Ажубалис порадовался новому порядку.

«Наконец принято серьезное решение в борьбе с последствиями гибридной войны. Реально восстановят статус границы Литвы, людей, которые умышленно незаконно пересекают границу, будут расценивать как преступников. Конечно, это можно было сделать раньше, три недели назад», — написал он.
 
 
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Наконец принято серьезное решение в борьбе с последствиями гибридной войны.
 
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