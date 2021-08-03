Сайт «Сильных новостей» заблокирован властями. Где можно читать это гомельское медиа?

Источник материала: Салiдарнасць

Министерство информации продолжает расправляться с независимыми СМИ.





Ведомство заблокировало сайт крупнейшего гомельского издания «Сильные новости». При переходе на ресурс появляется соответствующее уведомление.

Напомним, в последний год редакция, которая издает проект национального уровня, неоднократно попадала под каток репрессий. Несколькими неделями ранее обыски прошли почти у всех сотрудников команды, была изъята техника. Вскоре стало известно, что ликвидируют юрлицо , которому принадлежит интернет-проект «Сильные новости».

Отметим, что на сегодня следить за материалами издания можно в его телеграм-канале: https://t.me/gomeltoday