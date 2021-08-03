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Сайт «Сильных новостей» заблокирован властями. Где можно читать это гомельское медиа?
03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Министерство информации продолжает расправляться с независимыми СМИ.
Ведомство заблокировало сайт крупнейшего гомельского издания «Сильные новости». При переходе на ресурс появляется соответствующее уведомление.
Напомним, в последний год редакция, которая издает проект национального уровня, неоднократно попадала под каток репрессий. Несколькими неделями ранее обыски прошли почти у всех сотрудников команды, была изъята техника. Вскоре стало известно, что
Отметим, что на сегодня следить за материалами издания можно в его телеграм-канале:
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Министерство информации продолжает расправляться с независимыми СМИ.
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