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Марии Колесниковой в СИЗО предлагали дать интервью государственному телеканалу

03.08.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Марии Колесниковой в СИЗО предлагали дать интервью гостелеканалу — наподобие того, которое на ОНТ записали с бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем.

Марии Колесниковой в СИЗО предлагали дать интервью государственному телеканалу
Об этом она рассказала в интервью интернет-редакции телеканала «Дождь».

По ее словам, за время нахождения в СИЗО ей несколько раз «в разных формах» предлагали сотрудничать со следствием и написать прошение о помиловании. Она отказалась от этого, потому что считает себя невиновной.

«Я сама предлагаю инициировать диалог, переговоры, чтобы прекратить противостояние в обществе. Меня "услышали" и предложили сниматься в кино а-ля Роман [Протасевич]», — рассказала она.

Колесникова рассказала, что согласилась на интервью журналисту телеканала ОНТ Марату Маркову при условии, что раскроет «шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме».

Напомним, Марию Колесникову обвиняют по трем статьям: о призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) и создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК). Суд по ее делу пройдет в закрытом режиме, первое заседание назначено на 4 августа.
 
 
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Марии Колесниковой в СИЗО предлагали дать интервью гостелеканалу — наподобие того, которое на ОНТ записали с бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом...
 
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