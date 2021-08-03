Марии Колесниковой в СИЗО предлагали дать интервью государственному телеканалу

Об этом она рассказала в интервью интернет-редакции телеканала «Дождь».





По ее словам, за время нахождения в СИЗО ей несколько раз «в разных формах» предлагали сотрудничать со следствием и написать прошение о помиловании. Она отказалась от этого, потому что считает себя невиновной.





«Я сама предлагаю инициировать диалог, переговоры, чтобы прекратить противостояние в обществе. Меня "услышали" и предложили сниматься в кино а-ля Роман [Протасевич]», — рассказала она.





Колесникова рассказала, что согласилась на интервью журналисту телеканала ОНТ Марату Маркову при условии, что раскроет «шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме».





Напомним, Марию Колесникову обвиняют по трем статьям: о призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) и создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК). Суд по ее делу пройдет в закрытом режиме, первое заседание назначено на 4 августа.



