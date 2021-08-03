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Светлана Тихановская во время визита в Великобританию встретилась с премьером Борисом Джонсоном

03.08.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская во время своего визита в Великобританию встретилась с премьером страны Борисом Джонсоном.

Встретившись со Светланой Тихановской в Лондоне, британский премьер-министр Борис Джонсон сказал ей: «Мы полностью на вашей стороне, мы очень поддерживаем то, что вы делаете. Рад вас видеть».
 
 
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Светлана Тихановская во время своего визита в Великобританию встретилась с премьером страны Борисом Джонсоном.
 
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