Под Минском задержаны 16 человек за участие в августовских протестах

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За участие в августовских протестах задержана группа волынщиков. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Под Минском 2 августа оперативники во взаимодействии с милицией Минской области и с помощью СОБРа задержали 16 представителей протестного движения. "В августе 2020 года группа волынщиков неоднократно возглавляла колонну протестующих и с использованием музыкальных инструментов вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан. Перформанс координаторов усиливал протестное настроение участников и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям шестерых человек и признали их подозреваемыми по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них. В отношении остальных составлены административные протоколы за неповиновение требованиям милиционеров при задержании.

Задержанным от 28 до 43 лет, среди них менеджер фирмы, дизайнер, художественный руководитель и дирижер народного хора, остальные не имеют работы. Многие привлекались к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.-0-