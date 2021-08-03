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Максимальная цена экипировки – 980 рублей. Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2021 году?

03.08.2021 15:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси будут работать более 400 школьных базаров. Отечественные производители, как всегда, постарались учесть все модные тенденции и пожелания юных покупателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя с каждым годом сделать это становится все сложнее.

Максимальная цена экипировки – 980 рублей. Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2021 году?

Выбирать школьникам и родителям в этот раз будет непросто: предприятия предлагают почти 400 моделей формы и более 100 видов обуви.

Что касается одежды, то акцент в 2021 году сделали на материал. Предпочтения отдают натуральным волокнам – шерсти и хлопку. Наиболее широкий ассортимент одежды для ребят по традиции в столичных универмагах.

Максимальная цена экипировки – 980 рублей. Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2021 году?

МАРТ также издал рекомендации по формированию цен на товары школьного ассортимента, предложив производителям и продавцам ограничить торговые надбавки.

Максимальная цена экипировки – 980 рублей. Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2021 году?

Михаил Жигало, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси:
В 2021 году средняя ориентировочная стоимость комплекта одежды делового стиля составляет от 50 до 348 рублей. При этом необходимо отметить, что рост цен находится в рамках доведенного параметра по инфляции, то есть в пределах 5 %.

Максимальная цена экипировки – 980 рублей. Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2021 году?

Анастасия Макарская, начальник отдела развития торговли и услуг ГО «Столичная торговля и услуги»:
Стоимость оптимальной экипировки школьников в этом году составляет: для школьников младших классов – от 270 до 800 рублей, для старшеклассников – от 350 до 980 белорусских рублей.

Максимальная цена экипировки – 980 рублей. Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2021 году?

Дополнительно организуются расширенные продажи, ярмарки выходного дня и другие формы торговли. Пик продаж, как правило, приходится на вторую половину августа. Для многодетных семей организованы льготы.

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси будут работать более 400 школьных базаров. Отечественные производители, как всегда, постарались учесть все модные тенденции и...
 
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