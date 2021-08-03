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Максимальная цена экипировки – 980 рублей. Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2021 году?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси будут работать более 400 школьных базаров. Отечественные производители, как всегда, постарались учесть все модные тенденции и пожелания юных покупателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя с каждым годом сделать это становится все сложнее.
Что касается одежды, то акцент в 2021 году сделали на материал. Предпочтения отдают натуральным волокнам – шерсти и хлопку. Наиболее широкий ассортимент одежды для ребят по традиции в столичных универмагах.
МАРТ также издал рекомендации по формированию цен на товары школьного ассортимента, предложив производителям и продавцам ограничить торговые надбавки.
Михаил Жигало, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси:
Анастасия Макарская, начальник отдела развития торговли и услуг ГО «Столичная торговля и услуги»:
Дополнительно организуются расширенные продажи, ярмарки выходного дня и другие формы торговли. Пик продаж, как правило, приходится на вторую половину августа. Для многодетных семей организованы льготы.
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Новости Беларуси. В Беларуси будут работать более 400 школьных базаров. Отечественные производители, как всегда, постарались учесть все модные тенденции и...
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