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Bellingcat – про смерть главы Белорусского дома в Украине: Начинаем немедленно расследовать

03.08.2021 15:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Bellingcat – про смерть главы Белорусского дома в Украине: Начинаем немедленно расследовать
Фото: t.me/breakingmash
В интернет-издании предполагают, что уход из жизни Виталия Шишова может быть связан со спецоперацией спецслужб.

Журналист-расследователь Христо Грозев сказал в прямом эфире Эха Москвы, что немедленно все ресурсы Bellingcat будут направлены на расследование этой гибели.

Он не сомневается, что это не было самоубийством:

– Во-первых, даже без предварительной информации, я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не стало бы полной картины произошедшего. То, что это позволяет предположить, что это спецоперация, это факт, что мы несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ России, которые интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине.

Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это означает, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство.

Напомним, ранее утром главу Белорусского Дома в Украине нашли повешенным в одном из киевских парков.
 
Теги: Новости
 
 
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Об этом в прямом эфире Эха Москвы сказал журналист-расследователь Христо Грозев.
 
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