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Друг Виталия Шишова: У погибшего сломан нос

03.08.2021 15:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Друг Виталия Шишова: У погибшего сломан нос
Виталий Шишов
Друг главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова Юрий пересказал слова правоохранителей с учетом предварительных результатов осмотра тела активиста, которого утром нашли повешенным в Киеве.

Об этом мужчина рассказал в комментарии «Украина 24».

Друг Виталия считает, что преступление совершили белорусские спецслужбы.

"Он (Виталий Шишов) знал, что за ним охотятся. И судя по тому, при каких обстоятельствах нашли тело, по тому, что сотрудники полиции сообщили нам в частной беседе, что у него – сломанный нос, я подозреваю, что это спецслужбы КГБ. И не я один. Или спецслужбы специальных операций, которые работают на режим Александра Лукашенко", – сказал мужчина.


При этом он не подтвердил, что Виталий жаловался на какие-то угрозы.

"У него были предчувствия дурные. Мы с ним созванивались. Всю прошлую неделю он говорил: если что – позаботься о жене. (Он говорил) все нормально, просто настроение плохое", – заметил друг погибшего.
 
 
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Стали известны предварительные результаты осмотра тела активиста.
 
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