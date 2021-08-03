Источник материала: UDF



Виталий Шишов

"Он (Виталий Шишов) знал, что за ним охотятся. И судя по тому, при каких обстоятельствах нашли тело, по тому, что сотрудники полиции сообщили нам в частной беседе, что у него – сломанный нос, я подозреваю, что это спецслужбы КГБ. И не я один. Или спецслужбы специальных операций, которые работают на режим Александра Лукашенко", – сказал мужчина.

"У него были предчувствия дурные. Мы с ним созванивались. Всю прошлую неделю он говорил: если что – позаботься о жене. (Он говорил) все нормально, просто настроение плохое", – заметил друг погибшего.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Друг Виталия Шишова: У погибшего сломан нос Стали известны предварительные результаты осмотра тела активиста.

Об этом мужчина рассказал в комментарииДруг Виталия считает, что преступление совершили белорусские спецслужбы.При этом он не подтвердил, что Виталий жаловался на какие-то угрозы.