Карбалевич: «Власти хотят заставить молодежь любить Лукашенко». Северинец: «Учите своих детей анализировать»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог и педагог – о нововведении в белорусских школах: военруках и уроках военной подготовки.





Фото Радыё Свабода и kp.by

Валерий Карбалевич: «Власти считают, что надо переубедить молодежь, что она не права»

Политолог считает, что введение военруков в школах — это часть планомерной политики властей.

— Все идет в русле той государственной политики, которая существенно была скорректирована после массовых протестов прошлого года, — отметил Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Власти увидели, что они теряют молодежь, что именно молодое и среднее поколение являются их главным оппонентом.

Какой они сделали вывод? Они не стали пытаться наладить какой-то диалог с молодежью, найти какой-то компромисс, включиться в их систему координат, в их мышление, попасть на их волну и таким образом получить поддержку. Нет, власти пошли радикально другим путем, как, собственно говоря, и во всех остальных сферах тоже.

Они считают: надо переубедить молодежь, что она не права. А если не хотят переубеждаться, то их заставят. Например, можно отправить в армию студентов, если они чем-то недовольны.

И со школой логика такая же: надо включить государственный механизм насилия и заставить молодежь любить Лукашенко и существующий режим.

И военруки в школах как раз должны будут осуществлять эту принудительную социализацию молодого поколения с помощью такой идеологически милитаризационной методики.

Анна Северинец: «Дзеці — гэта найбольш здаровая частка нашага грамадства»

Учительница уверена, что защитить детей от навязывания какой-либо идеологии могут и должны родители, научив молодых людей анализу.

— Каментаваць навейшыя ініцыятывы ў дзяржаўнай сістэме адукацыі мне на сёння падаецца бессэнсоўным, — паведамiла ў экспрэс-каментары «Салiдарнасцi» Ганна Севярынец. — Але адну вельмі важную параду хочацца даць бацькам дзяцей.

Вучыце сваіх дзяцей у сям’і дома крытычна ўспрымаць любую інфармацыю, якая да іх паступае, не важна адкуль — ад любых настаўнікаў, ад любых аўтарытэтаў, у тым ліку і ад саміх бацькоў. Гэты навык спакойнага, але крытычнага успрымання любой інфармацыі абароніць іх ад любой няпраўды.

Дзеці — гэта найбольш здаровая частка нашага грамадства. Калі дзіцёнак разумее няпраўду, ён знойдзе спосаб з ёй справіцца.Дзеці умеюць, як яны кажуць, «марозіцца», не прымаць да сябе, умеюць зрабіць, каб з іх гэта было як з гуся вада.

Дзеці павінны быць асобамі, якія ўмеюць аналізаваць тое, што да іх паступае. Але гэтаму найперш вучаць у сям’і. Ганна Севярынец