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Цифра дня. Еще четыре ликвидированы – занимались правами человека

03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Кого еще из НГО по данным на обед 3 августа ликвидировало главное управление юстиции Мингорисполкома.

Плюс 4

Общественные организации

Это:

«Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа»

«Центр по продвижению прав женщин»

 «Офис по правам людей с инвалидностью»

«Центр правовой трансформации».

По мнению властей, которые проводят массовую жесткую зачистку третьего сектора, «деятельность организаций не соответствовала тому, что было указано в их уставах». 

Плюс, как сообщает Генпрокуратура, на их «интернет-сайтах размещалась не соответствующая действительности информация, направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, публиковались призывы к экономическому и политическому давлению на страну и иным действиям во вред национальной безопасности».

 
 
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Кого еще из НГО по данным на обед 3 августа ликвидировало главное управление юстиции Мингорисполкома.
 
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