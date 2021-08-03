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Цифра дня. Еще четыре ликвидированы – занимались правами человека
03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Кого еще из НГО по данным на обед 3 августа ликвидировало главное управление юстиции Мингорисполкома.
Плюс 4
Общественные организации
Это:
«Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа»
«Центр по продвижению прав женщин»
«Офис по правам людей с инвалидностью»
«Центр правовой трансформации».
По мнению властей, которые проводят
Плюс, как сообщает Генпрокуратура, на их «интернет-сайтах размещалась не соответствующая действительности информация, направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, публиковались призывы к экономическому и политическому давлению на страну и иным действиям во вред национальной безопасности».
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Кого еще из НГО по данным на обед 3 августа ликвидировало главное управление юстиции Мингорисполкома.
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