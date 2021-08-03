Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подростки проникли на закрытую территорию бомбоубежища. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Трое минчан в возрасте от 17 до 19 лет задержаны милиционерами вечером 1 августа в локомотивном депо Октябрьского района столицы. Они перелезли через ограждение и вошли в бомбоубежище. Проникновение на закрытую территорию зафиксировала камера наружного наблюдения.

Накануне молодые люди обсуждали в чате план действий и возможные риски, подбирали время. В их рюкзаках были обнаружены плоскогубцы, газовый баллончик, лопатка, газовый ключ и перчатки. Со слов задержанных, ранее они посещали заброшенные здания, бомбоубежища, незавершенные стройки. Свои действия они снимали на видео и выкладывали в сеть.

Транспортная милиция проводит проверку по факту незаконного проникновения на охраняемые объекты. За это предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин (1 БВ - Br29), общественные работы или административный арест.-0-