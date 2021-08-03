Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в мужском беге на 400 метров с барьерами

Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Токио вписывает в историю не только имена новых чемпионов, но и новые рекорды.

В мужском беге на 400 метров с барьерами норвежец Карстен Вархольм выиграл олимпийское золото с результатом 45 целых и 94 сотых секунды.

Он установил в этом виде новый мировой рекорд. Интересно, что предыдущий принадлежал ему же и продержался всего месяц.

До норвежца рекорд в беге на 400 метров с барьерами держался 29 лет (его установил американец Кевин Янг). А для Карстена Вархольма это золото стало первым на Олимпийских играх.

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