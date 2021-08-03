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Новая спортивная площадка появилась в парковой зоне водохранилища «Дрозды»

03.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новая спортивная площадка появилась в парковой зоне водохранилища «Дрозды»

А пока – время летних развлечений. «Баскетбол для всех» – современная спортивная площадка появилась сегодня в парковой зоне водохранилища «Дрозды».

Это совместный проект Президентского спортивного клуба, Минского горисполкома и Белорусской федерации баскетбола.

На площадке – восемь баскетбольных щитов: как для самых маленьких игроков, так и для профессиональных спортсменов.

На взрослой – два корта для игры три на три с профессиональным покрытием: оно устойчиво к износу, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам. На детской – баскетбольное «дерево» с пятью щитами на разной высоте, а также стойка для малышей.

Уложено и безопасное резиновое покрытие.

Для юных баскетболистов организовали баскетбольный фестиваль, подготовили конкурсы с призами и подарками. По проекту впереди открытие новых площадок, в том числе в регионах.

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А пока – время летних развлечений. «Баскетбол для всех» – современная спортивная площадка появилась сегодня в парковой зоне водохранилища «Дрозды». Это...
 
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