Семейные экипажи участвуют в уборке полей

Источник материала: ОНТ

Ровно половину полей осталось убрать аграриям. Уборочная преодолела экватор. И на этом этапе хлеборобов чествуют в полях.

На уборке урожая в Шкловском районе – 3 семейных тандема. И хотя все представительницы слабого пола в помощниках у супругов, своим примером доказывают – сложная работа по силам и женщинам.

В хозяйстве «Нива» на уборочной уже шестой сезон в напарниках Сергей и Елена Голубцовы.

Елена Голубцова, младший комбайнер сельхозпредприятия «Нива»: «Шестой сезон рука об руку идем. Мы понимаем, что нужно убрать хлеб без потерь».

Сергей Голубцов, старший комбайнер сельхозпредприятия «Нива»: «Погода позволяет. Утром иногда дождик пройдет. Через 2-3 часа уже земля сухая».

Посетили представители профсоюзов и Белорусского союза женщин еще одно предприятие в Шкловском районе. Там тоже есть свои герои.

Виталий Петрашенко, старший комбайнер сельхозпредприятия «Амкодор-Шклов»: «Свою работу мы знаем, каждый свою делает. Взаимопомощь присутствует. Как-никак третий сезон вместе работаем. Понимаем друг друга с полуслова».

Василий Мордачев, главный агроном сельхозпредприятия «Амкодор-Шклов»: «В нашем хозяйстве на полях работает 11 комбайнов. В день намолот составляет 600–700 тонн. Осталось убрать 53% зерновых. Если мы будем убирать по 5–7% в день, еще дней пять, и мы будем идти к завершению уборки».

Темпов уборочная не снижает, вес республиканского каравая уже превысил 3,5 миллиона тонн!

Впереди по намолотам Минская область: хлеборобы столичного региона обогнали Брестчину. Замыкает тройку лидеров Гродненский регион. Остальные отстают незначительно.

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