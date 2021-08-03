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Семейные экипажи участвуют в уборке полей
Источник материала: ОНТ
Ровно половину полей осталось убрать аграриям. Уборочная преодолела экватор. И на этом этапе хлеборобов чествуют в полях.
На уборке урожая в Шкловском районе – 3 семейных тандема. И хотя все представительницы слабого пола в помощниках у супругов, своим примером доказывают – сложная работа по силам и женщинам.
В хозяйстве «Нива» на уборочной уже шестой сезон в напарниках Сергей и Елена Голубцовы.
Посетили представители профсоюзов и Белорусского союза женщин еще одно предприятие в Шкловском районе. Там тоже есть свои герои.
Темпов уборочная не снижает, вес республиканского каравая уже превысил 3,5 миллиона тонн!
Впереди по намолотам Минская область: хлеборобы столичного региона обогнали Брестчину. Замыкает тройку лидеров Гродненский регион. Остальные отстают незначительно.
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Ровно половину полей осталось убрать аграриям. Уборочная преодолела экватор. И на этом этапе хлеборобов чествуют в полях. На уборке урожая в Шкловском районе – 3...
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