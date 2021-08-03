|
Три человека погибли из-за торнадо в Тверской области
Источник материала: ОНТ
К жертвам и разрушениям привела и погодная аномалия в Тверской области. На регион обрушился торнадо.
Власти сообщают о трех погибших, около 50 человек получили травмы. Ветер срывал кровлю со зданий, ломал как спички толстые деревья.
Опрокинуты торговые павильоны, остановки и автомобили. Больше всего пострадал город Андреаполь. Перебои с электричеством и в ближайших к нему населенных пунктах.
Синоптики предупреждают, что вскоре стихия накроет Поволжье, там объявлен максимальный уровень опасности
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К жертвам и разрушениям привела и погодная аномалия в Тверской области. На регион обрушился торнадо. Власти сообщают о трех погибших, около 50 человек получили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)