Три человека погибли из-за торнадо в Тверской области

Источник материала: ОНТ

К жертвам и разрушениям привела и погодная аномалия в Тверской области. На регион обрушился торнадо.

Власти сообщают о трех погибших, около 50 человек получили травмы. Ветер срывал кровлю со зданий, ломал как спички толстые деревья.

Опрокинуты торговые павильоны, остановки и автомобили. Больше всего пострадал город Андреаполь. Перебои с электричеством и в ближайших к нему населенных пунктах.

Синоптики предупреждают, что вскоре стихия накроет Поволжье, там объявлен максимальный уровень опасности

Подписывайтесь на нас в Telegram