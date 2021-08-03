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Три человека погибли из-за торнадо в Тверской области

03.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три человека погибли из-за торнадо в Тверской области

К жертвам и разрушениям привела и погодная аномалия в Тверской области. На регион обрушился торнадо.

Власти сообщают о трех погибших, около 50 человек получили травмы. Ветер срывал кровлю со зданий, ломал как спички толстые деревья.

Опрокинуты торговые павильоны, остановки и автомобили. Больше всего пострадал город Андреаполь. Перебои с электричеством и в ближайших к нему населенных пунктах.

Синоптики предупреждают, что вскоре стихия накроет Поволжье, там объявлен максимальный уровень опасности

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К жертвам и разрушениям привела и погодная аномалия в Тверской области. На регион обрушился торнадо. Власти сообщают о трех погибших, около 50 человек получили...
 
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