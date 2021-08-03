Волынщиков задержали за участие в августовских протестах

Источник материала: ОНТ

Под Минском задержали 16 представителей протестного движения, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

Задержанным от 28 до 43 лет, среди них есть менеджер фирмы, дизайнер, художественный руководитель и дирижер хора. Остальные, как сообщается, нигде не работают. Некоторые фигуранты привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Шестеро – подозреваемые по уголовному делу. В отношении остальных составлены административные протоколы за неповиновение требованиям милиционеров при задержании.





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