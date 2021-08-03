В Москве школьница потеряла сознания от укола незнакомца на улице

Источник материала: ОНТ

В Москве 15-летнюю девочку прохожий уколол шприцем, после чего школьница потеряла сознание, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился отец девочки. По его словам, случай произошел около 6 вечера, когда его дочь гуляла с друзьями на улице.

Девочка потеряла сознание, после чего самостоятельно дошла до КПП военного училища, откуда ей вызвали скорую. Сейчас школьница госпитализирована.

По факту происшествия проводится проверка.

Фото: depositphotos.com

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