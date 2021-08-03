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В Москве школьница потеряла сознания от укола незнакомца на улице
Источник материала: ОНТ
В Москве 15-летнюю девочку прохожий уколол шприцем, после чего школьница потеряла сознание,
В полицию обратился отец девочки. По его словам, случай произошел около 6 вечера, когда его дочь гуляла с друзьями на улице.
Девочка потеряла сознание, после чего самостоятельно дошла до КПП военного училища, откуда ей вызвали скорую. Сейчас школьница госпитализирована.
По факту происшествия проводится проверка.
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В Москве 15-летнюю девочку прохожий уколол шприцем, после чего школьница потеряла сознание, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных...
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