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Вот как эмоционально кот каждый день встречает хозяйку с работы! Такого вы еще не видели! (ВИДЕО)

03.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вот как эмоционально кот каждый день встречает хозяйку с работы! Такого вы еще не видели! (ВИДЕО)

Видео, в котором кот эмоционально встречает хозяйку, опубликовал ridus.ru.

В кадре кот Эдди встречает хозяйку с работы – выходит ей навстречу и начинает на всю улицу мяукать. Ежедневный ритуал девушка сняла на видео. 


Ролик набрал более 6 млн просмотров в TikTok. Переживающий питомец покорил интернет-пользователей: «Ахаха, он кричит "Караул!"», «Мне кажется, котик такой: "Тебя где так долго носило?"», «Смешно и мило ругается», «Что за чудо!», – писали комментаторы. 

Фото: depositphotos.com

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Видео, в котором кот эмоционально встречает хозяйку, опубликовал ridus.ru. В кадре кот Эдди встречает хозяйку с работы – выходит ей навстречу и начинает на всю улицу...
 
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