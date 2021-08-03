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Вот как эмоционально кот каждый день встречает хозяйку с работы! Такого вы еще не видели! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором кот эмоционально встречает хозяйку, опубликовал
В кадре кот Эдди встречает хозяйку с работы – выходит ей навстречу и начинает на всю улицу мяукать. Ежедневный ритуал девушка сняла на видео.
Ролик набрал более 6 млн просмотров в TikTok. Переживающий питомец покорил интернет-пользователей: «Ахаха, он кричит "Караул!"», «Мне кажется, котик такой: "Тебя где так долго носило?"», «Смешно и мило ругается», «Что за чудо!», – писали комментаторы.
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Видео, в котором кот эмоционально встречает хозяйку, опубликовал ridus.ru. В кадре кот Эдди встречает хозяйку с работы – выходит ей навстречу и начинает на всю улицу...
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