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Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин подал заявление об отставке
Источник материала: ОНТ
Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин 2 августа подал заявление об отставке,
Дата и место проведения конференции будут известны позднее.
ФОТО: pixabay.com
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Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин 2 августа подал заявление об отставке, сообщатся на официальном сайте федерации. Дата и место...
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