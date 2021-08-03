«Из ее глаз текли слезы». Косатку на Аляске выбросило на берег из-за землетрясения, и вот как люди помогли ей (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Трогательную историю опубликовал ridus.ru .





Капитан частной яхты Ченс Стрикленд и группа яхтсменов на Аляске увидели печальное зрелище – огромную косатку выбросило на берег, и она застряла в расщелине скал.

Люди позвонили в береговую охрану США и сообщили об этом, но сами, не дожидаясь спасателей, решили помочь косатке. Ченс и его команда сошли на берег и обрызгали животное морской водой – это помогло сохранить влажность и прохладу. Также люди отогнали птиц, которые собирались заклевать ее.





Яхтсмены надеялись, что днем будет прилив, уровень воды поднимется и животное вернется в океан.

Вскоре прибыли сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и другие яхтсмены – они включили машину, которая разбрызгивала воду вокруг косатки. Все старались не подходить к животному слишком близко – вдруг оно поведет себя агрессивно.

Только через шесть часов после того, как капитан Стрикленд и его команда сошли на берег, начался прилив. Вода поднялась высоко и косатка смогла уплыть.

Вот так, благодаря усилиям неравнодушных людей, крупный морской хищник был спасен.

Предположительно, косатку выбросило на мель в результате мощного землетрясения , которое было 29 июля на Аляске.

Фото: twitter.com









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