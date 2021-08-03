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Двое рабочих погибли в шахте Петриковского района

03.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двое рабочих погибли в шахте Петриковского района

В Петриковском районе Гомельской области в шахте погибли двое рабочих, сообщает СК.

Трагедия произошла утром 3 августа

Мужчины были 1988 и 1994 годов рождения. Их личности уже установлены.

Обстоятельства происшествия уточняются. Следователи работают внутри шахты.

Фото: БЕЛТА

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В Петриковском районе Гомельской области в шахте погибли двое рабочих, сообщает СК. Трагедия произошла утром 3 августа Мужчины были 1988 и 1994 годов рождения. Их...
 
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