|
Двое рабочих погибли в шахте Петриковского района
Источник материала: ОНТ
В Петриковском районе Гомельской области в шахте погибли двое рабочих,
Трагедия произошла утром 3 августа
Мужчины были 1988 и 1994 годов рождения. Их личности уже установлены.
Обстоятельства происшествия уточняются. Следователи работают внутри шахты.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Петриковском районе Гомельской области в шахте погибли двое рабочих, сообщает СК. Трагедия произошла утром 3 августа Мужчины были 1988 и 1994 годов рождения. Их...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)