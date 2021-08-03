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Аппетитно и 100% вкусно! Самый простой рецепт сметанника – посмотрите, какая интересная идея!

03.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аппетитно и 100% вкусно! Самый простой рецепт сметанника – посмотрите, какая интересная идея!

Простой и в то же время необычный рецепт сметанника на своей странице в Instagram опубликовала блогер kuznetsova_natalya. Посмотрите, идея, действительно, интересная.

Как готовить тесто: смешайте 300 г муки, 1 ч. л. соли и столько разрыхлителя, 7 ч. л. сахара, пачку сливочного масла из морозилки (порежьте его на мелкие кусочки) и одно яйцо. Поставьте в холодильник на час.

Как готовить начинку: венчиком взбейте 4 яйца, 500 г жирной сметаны и 100 г сахарной пудры.

Достаньте тесто из холодильника, выложите его в форму, выстеленную пергаментом, сделайте бортики, затем выливайте начинку. Поставьте в разогретую до 180°духовку на 50 мин. Когда начинка станет упругой – сметанник готов.


Фото: Instagram @kuznetsova_natalya


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Простой и в то же время необычный рецепт сметанника на своей странице в Instagram опубликовала блогер kuznetsova_natalya. Посмотрите, идея, действительно, интересная. Как...
 
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