Аппетитно и 100% вкусно! Самый простой рецепт сметанника – посмотрите, какая интересная идея!

Источник материала: ОНТ

Простой и в то же время необычный рецепт сметанника на своей странице в Instagram опубликовала блогер kuznetsova_natalya . Посмотрите, идея, действительно, интересная.

Как готовить тесто: смешайте 300 г муки, 1 ч. л. соли и столько разрыхлителя, 7 ч. л. сахара, пачку сливочного масла из морозилки (порежьте его на мелкие кусочки) и одно яйцо. Поставьте в холодильник на час.

Как готовить начинку: венчиком взбейте 4 яйца, 500 г жирной сметаны и 100 г сахарной пудры.

Достаньте тесто из холодильника, выложите его в форму, выстеленную пергаментом, сделайте бортики, затем выливайте начинку. Поставьте в разогретую до 180°духовку на 50 мин. Когда начинка станет упругой – сметанник готов.





Фото: Instagram @kuznetsova_natalya





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