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Названа дата выхода сериала «Властелин колец»

03.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа дата выхода сериала «Властелин колец»

Фэнтези-сериал «Властелин колец» студии Amazon по мотивам Джона Толкина выйдет 2 сентября 2022 года. Об этом  говорится на сайте компании.

Известно, что официального названия сериал еще не получил.

В компании отметили, что новые серии будут выходить еженедельно. 

Подробности сюжета пока держат в секрете, но известно, что сериал будет не похож на фильм. Действия будут происходить за несколько тысячелетий до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец».

Фото: © New Line Cinema (2001) 

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Фэнтези-сериал «Властелин колец» студии Amazon по мотивам Джона Толкина выйдет 2 сентября 2022 года. Об этом  говорится на сайте компании. Известно, что официального...
 
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