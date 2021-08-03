Названа дата выхода сериала «Властелин колец»

Источник материала: ОНТ

Фэнтези-сериал «Властелин колец» студии Amazon по мотивам Джона Толкина выйдет 2 сентября 2022 года. Об этом говорится на сайте компании.

Известно, что официального названия сериал еще не получил.

В компании отметили, что новые серии будут выходить еженедельно.

Подробности сюжета пока держат в секрете, но известно, что сериал будет не похож на фильм. Действия будут происходить за несколько тысячелетий до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец».

Фото: © New Line Cinema (2001)

Подписывайтесь на нас в Telegram