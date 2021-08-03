Врач рассказал, вредно ли мыться ржавой водой

Источник материала: ОНТ

Врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева в интервью радио Sputnik рассказала, в чем вред ржавой воды.

Хоть не слишком приятно мыться ржавой водой, но опасности для здоровья это не несет, уверяет врач.

Большое количество железа делает воду из-под крана ржавой. Этот химический элемент, растворенный в воде, не страшен для большинства людей, потому что кожа защищает организм.

Однако, по словам врача, ржавая вода может испортить внешний вид человека.

Фото: depositphotos.com

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