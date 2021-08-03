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Врач рассказал, вредно ли мыться ржавой водой
Источник материала: ОНТ
Врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева в интервью
Хоть не слишком приятно мыться ржавой водой, но опасности для здоровья это не несет, уверяет врач.
Большое количество железа делает воду из-под крана ржавой. Этот химический элемент, растворенный в воде, не страшен для большинства людей, потому что кожа защищает организм.
Однако, по словам врача, ржавая вода может испортить внешний вид человека.
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Врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева в интервью радио Sputnik рассказала, в чем вред ржавой воды. Хоть не слишком приятно мыться ржавой водой, но опасности для...
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