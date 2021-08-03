﻿ Сыграны четыре матча чемпионата Беларуси по футболу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сыграны четыре матча чемпионата Беларуси по футболу

03.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сыграны четыре матча чемпионата Беларуси по футболу

Четырьмя матчами завершился 18-й тур чемпионата страны. Лидер «Шахтер» минимально обыграл «Ислочь».

Встреча завершилась со счетом 1:0 – мяч оказался в воротах на 4-й минуте после автогола. Футболисты БАТЭ поделили очки с «Гомелем» – команды сыграли вничью 2:2.

«Витебск» со счетом 0:1 уступил жодинскому «Торпедо». 

А гродненский «Неман» был сильнее брестского «Динамо» – 3:1.

Сейчас в турнирной таблице лидирует «Шахтер». На втором месте БАТЭ, на третьем – брестский «Рух».

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырьмя матчами завершился 18-й тур чемпионата страны. Лидер «Шахтер» минимально обыграл «Ислочь». Встреча завершилась со счетом 1:0 – мяч оказался в воротах на 4-й...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Беларуси называет бездоказательными обвинения в создании кризиса на границе с Литвой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by