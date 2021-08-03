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Сыграны четыре матча чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Четырьмя матчами завершился 18-й тур чемпионата страны. Лидер «Шахтер» минимально обыграл «Ислочь».
Встреча завершилась со счетом 1:0 – мяч оказался в воротах на 4-й минуте после автогола. Футболисты БАТЭ поделили очки с «Гомелем» – команды сыграли вничью 2:2.
«Витебск» со счетом 0:1 уступил жодинскому «Торпедо».
А гродненский «Неман» был сильнее брестского «Динамо» – 3:1.
Сейчас в турнирной таблице лидирует «Шахтер». На втором месте БАТЭ, на третьем – брестский «Рух».
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Четырьмя матчами завершился 18-й тур чемпионата страны. Лидер «Шахтер» минимально обыграл «Ислочь». Встреча завершилась со счетом 1:0 – мяч оказался в воротах на 4-й...
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